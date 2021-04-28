Експорт з України до Китаю збільшився удвічі - до 7,1 млрд доларів.

За результатами 2020 року товарооборот між Україною і Китаєм зріс на 20,5% - до 15,4 млрд дол., з яких експорт збільшився удвічі - до 7,1 млрд дол.

Як повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, про це заявив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка в ході зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном.

«Китай є ключовим торговельним партнером України в Азіатському регіоні. За результатами 2020 року товарооборот між нашими країнами зріс на 20,5% - до 15,4 млрд дол., з яких експорт збільшився удвічі - до 7,1 млрд дол. Половина українського експорту до Китаю становить аграрна продукція, і ми зацікавлені в подальшому нарощуванні торговельних поставок і розширенні товарних позицій», - цитує прес-служба Качку.

Зазначається, що сторони обговорили стан українсько-китайського співробітництва в сферах торгівлі, інвестицій і сільського господарства. Також було позначено пріоритети двосторонньої співпраці на 2021 рік, зокрема, щодо перспектив проведення цього року засідань двосторонніх органів галузевого співробітництва в згаданих сферах.

Читайте такожРада схвалила передачу держземель місцевим громадам

Особливу увагу учасники зустрічі приділили актуальним питанням розширення доступу української агропродовольчої продукції на ринок Китаю.

За даними прес-служби, в січні-лютому поточного року товарооборот між Україною і Китаєм становив 2,494 млрд дол. (+ 18,4%), експорт - 1,093 млрд дол. (+ 43,8%), імпорт - 1,401 млрд дол. (+ 4,1%). Частка агропродовольчої продукції в загальній структурі українського експорту до Китаю становила 53,1% (579,8 млн дол.).

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт агропродовольчої продукції до країн Євросоюзу на 10,8% - до 6,53 млрд євро, а імпорт продовольства з ЄС збільшила на 13,4% - до 3,5 млрд дол.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій