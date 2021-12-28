Кабінет міністрів планує обмежити ціну на газ власного видобутку для підприємств з виробництва хліба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект документа.
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Кабінет міністрів планує обмежити ціну на газ власного видобутку для підприємств з виробництва хліба на рівні 25 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів.
Крім того, планується встановити, що торговельна надбавка не може перевищувати 1%.
Обмеження діятимуть у період дії карантину, але не довше, ніж до 31 березня 2022 року.
Виробництво і газ:
18 грудня екс-голова Верховної Ради, позафракційний депутат Дмитро Разумков заявив, що "Укрхлібпром" направив звернення до президента Володимира Зеленського і Кабміну, в якому виробники хліба попросили забезпечити соціальну ціну на газ, оскільки через високу вартість газу собівартість хліба також буде високою, і відповідно він буде дорого коштувати.
Якщо ціна на газ залишиться високою, то підприємствам галузі буде невигідно працювати, і вони будуть зупиняти виробництво.
24 грудня 2021 року асоціації "Укркондпром" заявили про ймовірність припинення роботи підприємств харчової галузі через надвисокі ціни на газ.
24 грудня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що через ціни на газ Кабмін готовий ввести обмеження націнки на соціальні продукти.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.