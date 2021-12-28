Кабінет міністрів планує обмежити ціну на газ власного видобутку для підприємств з виробництва хліба.

Кабінет міністрів планує обмежити ціну на газ власного видобутку для підприємств з виробництва хліба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект документа.

Читайте такожЧерез ціни на газ Кабмін готовий ввести обмеження на соціальні продукти - Шмигаль

Кабінет міністрів планує обмежити ціну на газ власного видобутку для підприємств з виробництва хліба на рівні 25 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів.

Крім того, планується встановити, що торговельна надбавка не може перевищувати 1%.

Обмеження діятимуть у період дії карантину, але не довше, ніж до 31 березня 2022 року.

Виробництво і газ:

18 грудня екс-голова Верховної Ради, позафракційний депутат Дмитро Разумков заявив, що "Укрхлібпром" направив звернення до президента Володимира Зеленського і Кабміну, в якому виробники хліба попросили забезпечити соціальну ціну на газ, оскільки через високу вартість газу собівартість хліба також буде високою, і відповідно він буде дорого коштувати.

Якщо ціна на газ залишиться високою, то підприємствам галузі буде невигідно працювати, і вони будуть зупиняти виробництво.

24 грудня 2021 року асоціації "Укркондпром" заявили про ймовірність припинення роботи підприємств харчової галузі через надвисокі ціни на газ.

24 грудня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що через ціни на газ Кабмін готовий ввести обмеження націнки на соціальні продукти.

Ціна на газ: