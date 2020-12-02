Мінекономіки оцінило гектар української землі максимум в 60 тисяч гривень / REUTERS

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює вартість гектара сільськогосподарської землі після запуску ринку в 50-60 тисяч гривень.

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Про це заявив заступник міністра Тарас Висоцький під час онлайн-інтерв'ю.

"Мінімальна вартість гектара має бути 28 тисяч гривень (згідно з нормативно-грошовою оцінкою – УНІАН). Але за нашими розрахунками, випливаючи з капіталізації оренди, в середньому стартова вартість буде 50-60 тисяч гривень за гектар", - сказав він.

Висоцький додав, що, згідно з опитуванням Міністерства, свої ділянки готові продавати не більше 5-7% власників.

"Це правильна стратегія, оскільки вартість землі ще зростатиме", - зазначив він.

Заступник міністра додав, що переважне право на викуп землі буде в орендаря, але якщо інший покупець запропонує за ділянку велику суму, землевласник зможе прийняти рішення на його користь.

Що цьому передувало

  • 28 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.
  • Закон передбачає поетапну земельну реформу.
  • На першому етапі, з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть лише фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
  • На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

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Автор: Ганна Нагорна