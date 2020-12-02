Заступник міністра Тарас Висоцький прогнозує, що вартість землі надалі зростатиме.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює вартість гектара сільськогосподарської землі після запуску ринку в 50-60 тисяч гривень.

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Про це заявив заступник міністра Тарас Висоцький під час онлайн-інтерв'ю.

"Мінімальна вартість гектара має бути 28 тисяч гривень (згідно з нормативно-грошовою оцінкою – УНІАН). Але за нашими розрахунками, випливаючи з капіталізації оренди, в середньому стартова вартість буде 50-60 тисяч гривень за гектар", - сказав він.

Висоцький додав, що, згідно з опитуванням Міністерства, свої ділянки готові продавати не більше 5-7% власників.

"Це правильна стратегія, оскільки вартість землі ще зростатиме", - зазначив він.

Заступник міністра додав, що переважне право на викуп землі буде в орендаря, але якщо інший покупець запропонує за ділянку велику суму, землевласник зможе прийняти рішення на його користь.

Що цьому передувало

28 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу.

На першому етапі, з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть лише фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

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Автор: Ганна Нагорна