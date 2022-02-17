У 2021 році обсяги поставок аграрної продукції з України до Європейського Союзу склали 8,4 млрд дол., що на 26% більше, ніж у 2020 році.
Про це повідомили у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" з посиланням на заступника директора Миколу Пугачова.
За його словами, понад 80% товарної структури вітчизняних поставок до Європейського Союзу складають олія, жири, зернові та олійні культури, залишки переробної промисловості.
"Минулого року всі перераховані товарні групи продемонстрували зростання у вартісному вираженні, надавши вирішальний вплив на нарощування нашого загального аграрного експорту в це регіональне угруповання", - сказав експерт.
Він зазначив, що вже кілька років Європейський Союз виступає головним ринком для збуту цілого ряду різних агропродовольчих продуктів з України, серед яких Ріпак (1 млрд 303 млн дол.), плоди та ягоди (315 млн дол.), соєва олія(227 млн дол.), ріпакова олія(174 млн дол.), мед (128 млн дол.), кондитерські вироби з цукру(106 млн дол.) та ін.
Відзначається, що у 2021 році Україні вдалося повністю вичерпати квоти на безмитні поставки в країни Євросоюзу меду, яблучного і виноградного соків, ячмінної крупи та борошна, консервованих томатів, обробленого крохмалю, оброблених продуктів із зерна, яєць і м'яса птиці. У січні 2022 року вже повністю використана квота на мед.
"В цілому Україні вдалося істотно поліпшити показники агропродовольчого експорту у 2021 році, успішно пристосувавшись до роботи на зовнішніх ринках в умовах пандемії коронавірусу covid 19. Що стосується перспектив у 2022 році, то вони виглядають сприятливими в умовах соціально-економічної стабільності в Україні та основних наших державах-партнерах, хорошого врожаю культур, які формують вітчизняний експорт, і відсутності різких змін світової ринкової кон'юнктури", - підкреслив Пугачов.
Урожай 2021 року:
- В Україні було намолочено рекордну кількість ранніх зернових і зернобобових культур - 44,8 млн тонн.
- Міністерство економіки прогнозувало загальний урожай зернових культур в Україні у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 млн тонн.
- Станом на 16 вересня 2021 року Україна встановила вже два рекорди за врожаю зернових - аграрії зібрали найбільший в історії обсяг пшениці та ячменю.
- Україна завершила експортний сезон зерна 2020-2021 років (Липень 2020-Червень 2021), відправивши на світові ринки 48,8 млн тонн зерна, що на 13,2% менше, ніж у минулому сезоні, і є найнижчим показником за останні три сезони.
- У 2021/2022 маркетинговому році (липень 2021 - червень 2022) Україна має намір експортувавши понад 60 млн тонн зерна.
- За даними Українського клубу аграрного бізнесу, Україна у 2021 році збільшила експорт продукції агропромислового комплексу на 25%.