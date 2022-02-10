Лідируючу позицію серед імпортерів українських олійних культур четвертий рік поспіль утримує Німеччина.

У 2021 році вартість експорту насіння і плодів олійних культур з України склала 2,4 млрд дол. США, що на 33% більше, ніж у 2020 році.

Про це повідомив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Богдан Духницький, посилаючись на дані Державної митної служби України.

"Обсяги поставок продукції цієї групи на зовнішні ринки знизилися на 11 % – до 3,9 млн т.експорт ріпаку в кількісному вираженні збільшився – з 2,4 млн т в 2020 році до 2,7 млн т в 2021 році. А закордонні продажі соєвих бобів знову знизилися-на 0,7 млн т - до показника в 1,1 млн т", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що основними покупцями українських олійних культур і рослинної олії в 2021 році, як і в попередні роки, були країни Азії та Європи.

За словами експерта, лідируючу позицію серед імпортерів українських олійних культур четвертий рік поспіль утримує Німеччина, яка закупила майже чверть – 23,9% – українського експорту цього виду агропродукції.

Друге місце з часткою в 9,5% завоювала Бельгія, витіснивши з нього Туреччину (7,7%), яка опустилася на п'яте місце.

На одну сходинку піднялися Нідерланди (8,1%), які розділили третє місце з Пакистаном (8,1%), який рік тому не входив до цього рейтингу.

За ними слідують Франція (6,9%), Великобританія (6,7%) і Білорусь (6,2%).

"У групі жирів і масел визначальним товаром для експортних ринків залишається соняшникова олія вітчизняного виробництва. У 2021 році його експорт з України склав 5,1 млн т, на 26% менше рекордного обсягу 2020 року в 6,9 млн т.доходи від продажу соняшникової олії склали 6,4 млрд дол., що на 21% більше, ніж у попередній рік", - зазначив Духницький.

За його словами, в 2021 році найбільший попит на українську олію традиційно спостерігався з боку Індії (27,4%). Значні частки зарубіжних поставок цього виду агропродукції були в Китай (14,0%) і Нідерланди (10,8%).

Інші важливі країни-імпортери вітчизняної олії помітно їм поступилися: Іспанія (6,7%), Польща (5,6%), Італія (4,7%) і Ірак (4,5%).

Урожай 2021 року: