У Мінекономіки підкреслили, що Україна є одним з лідерів за темпами зростання органічного виробництва в Європі.

Україна та Польща обговорили поточну співпрацю в сільському господарстві та домовилися посилити взаємодію в таких галузях: органічне виробництво, ветеринарні та фітосанітарні заходи, насінництво та сільський розвиток.

Читайте такожВ Україні вирощуватимуть синю і чорну пшеницюПро це повідомила прес-служба Мінекономіки за підсумками зустрічі заступника міністра-торгового представника України Тараса Качки та держсекретаря Мінсільгоспу Польщі Ришарда Бартосіка.

"Враховуючи Європейський "зелений курс", який підтримує Україна, перспективною є співпраця в галузі органічного виробництва. Україна - одна з лідерів за темпами зростання органічного виробництва в Європі, що також відкриває нові можливості для розвитку співпраці між двома країнами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Польща стабільно входить до топ-3 країн, куди експортується найбільше Української аграрної продукції. У Мінекономіки зазначили, що Україна зацікавлена у збільшенні обороту продукції між країнами.

Що цьому передувало

Мінагрополітики сподівається зробити Україну світовим лідером з експорту органічної продукції.

У жовтні 2020 року Кабінет Міністрів ввів в Україні власну систему сертифікації органічної продукції.

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Автор: Ганна Нагорна