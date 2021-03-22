Німеччина підтримає Україну в питанні перегляду квот на експорт сільськогосподарської продукції в країни Європейського Союзу.
Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко за підсумками зустрічі з Державним секретарем парламенту у Федеральному міністерстві продовольства і сільського господарства Німеччини Уве Фейлером.
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"Німеччина високо оцінює нашу співпрацю в аграрній сфері та бачить в Україні потужного партнера зі значними можливостями для інвестицій. За результатами двосторонньої зустрічі домовилися про підтримку в перегляді несправедливого квотування експорту сільськогосподарської продукції в країни ЄС", - написав Лещенко.
Також сторони домовилися про активізацію співпраці у сфері Європейського зеленого курсу та інтеграції України в європейську базу статистичних даних в аграрній сфері Farm Accountancy Data Network.
Крім того, німецьке аграрне Міністерство надасть експертну підтримку для відновлення Мінагрополітики за європейським зразком.
Що цьому передувало
Євросоюз у 2020 році збільшив квоти на ввезення українських товарів тваринництва: курятини - з 19,2 тисячі тонн до 20 тисяч тонн, яєць - з 2,7 тисячі тонн до 3 тисяч тонн.
Станом на 17 березня 2021 року Україна вичерпала три річні квоти на безмитні поставки до ЄС.
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