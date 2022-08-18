В цьому році цукровики планують виробити мільйон сто тисяч тонн цукру.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління Асоціації цукровиків "Укрцукор" Назар Михайловин заявив, що дефіциту цукру в Україні не буде.

Про це він розповів в ефірі Українського радіо.

"Дефіциту цукру не буде. Незважаючи на скорочення працюючих цукрових заводів, поточного року планується виробити мільйон сто тисяч тонн цукру. Перехідні залишки складають 450 тисяч тонн цукру. Тобто внутрішній ринок буде повністю забезпечено", - зазначив Михайловин.

Він підкреслив, що зупинка частини цукрових заводів в Україні пов'язана не лише з високою ціною на природний газ, причиною було і вторгнення РФ на територію України. В деяких областях велися активні бойові дії і через це заводи не змогли посіяти цукровий буряк.

Михайловин додав, що ті заводи, які не запустилися, а взяли певну паузу, перебувають або на модернізації, або на переобладнанні. Проте вони активно готуються до переробки цукрового буряка наступного року. Всі робочі місця повністю збережені.

"Цього року посіяно 180 тисяч гектарів цукрових буряків. Стан їхній задовільний, подеколи хороший. Поки рано говорити про врожай, який росте. Увесь буряк буде перероблено і наступного року цукру вистачить", - повідомив т.в.о. голови асоціації.

Як повідомляв УНІАН, заступник директора Гнідавського цукрового заводу Олександр Нікішин заявив, що цьогоріч в Україні не працюватимуть 10 цукрових заводів, запустяться лише 22.

Вас також можуть зацікавити новини: