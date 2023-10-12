Курячі яйця можуть знову стати рекордсменом зі зростання ціни цього року.

В Україні вже найближчим часом можуть зрости у вартості овочі, фрукти та молочна продукція.

Як повідомив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, восени традиційно починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах.

"Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються "розтягнути" реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою", - зазначив Гайду.

За його словами, ціна овочів та фруктів поступово буде підвищуватися на 5-10% щомісяця. Вартість молочної продукції також зросте, однак не критично - на 3-5%.

Також взимку варто знов очікувати суттєвого збільшення ціни за яйця.

"Рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйця. Велика частка яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підійматися вгору. Тому велика ймовірність того, що до новорічних свят ціни сягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 грн за десяток", – зауважив Гайду.

Він також додав, що попри прогнозоване зростання цін, все ж таки вартість більшості продуктів восени 2023 року нижча, ніж за минулий рік. Зокрема, гречка подешевшала більш ніж у 2 рази. За його словами, цьогорічний врожай гречки є рекордним, що теж сприятиме зниженню ціни на крупу.

Ціни на продукти в Україні

У вересні 2023 року середні споживчі ціни на харчові продукти продовжили знижуватись. Втім, цей процес відбувався значно повільніше. Так, у вересні здешевлення продуктів склало лише 0,6 %, тоді як у серпні становило 3,9 %, а у липні - 2,1 % проти попередніх місяців. Найбільш суттєво у вересні проти серпня знизились споживчі ціни на овочі (-9,7%) та фрукти (-5,1%). При цьому у серпні їх зниження складало відповідно 37,6% та 4,2%, а у липні - 18,2% та 1,3%.

На початку жовтня стало відомо, що в Україні "обвалилися" ціни на овочі з "борщового набору". Найбільше тоді впали ціни на капусту, цибулю та моркву.

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