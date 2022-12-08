Протягом листопада середня ціна кілограма свинини склала 178,2 грн.

Вартість свинини на полицях супермаркетів у листопаді знизилася на 4% проти попереднього місяця.

За результатами щомісячного моніторингу національних торгівельних мереж від Асоціації "Свинарі України", протягом листопада середня ціна кілограма свинини склала 178,2 грн, що на 7,6 грн/кг дешевше, ніж у жовтні.

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"На початку місяця кілограм свинини у мережах роздрібної торгівлі коштував 184 грн, а наприкінці листопада та на початку грудня його ціна була на 10 грн/кг нижчою. Найпомітніше знизилася ціна на несезонний ошийок: з 215,1 грн/кг у перший тиждень листопада до 197,1 грн/кг наприкінці місяця. Трохи менше здешевлення торкнулося корейки, стегна та лопатки, які упродовж листопада подешевшали на 12,5-15 грн/кг", - зазначають аналітики.

За їхніми словами, основною причиною послаблення цін на охолоджену свинину є зниження закупівельних цін на живець свинини як під впливом сезонних чинників, так і через нові обставини військового часу. Зокрема, крім обмежень з боку купівельної спроможності, відчутний вплив на обсяги кінцевої реалізації чинять перебої з електроживленням. І це змушує роздрібну торгівлю переглядати кількість та об’єми замовлень, а споживачів ― корегувати зміст та структуру продуктового кошика.

"Незважаючи на екстремальніші умови роботи, більшість постачальників та покупців вже адаптувалися до них, тож надалі оператори очікують відносної стабілізації роздрібної торгівлі", - додали експерти.

Свинина в Україні: ціна і продажі

Середня ціна кілограма свинини за жовтень склала 185,8 грн, що на 5% чи на 9,3 грн/кг дорожче за вересневий показник.

Імпорт свинини у листопаді склав 1,16 тис. тонн, що в 3,8 разів менше за зовнішні поставки такої продукції у жовтні.