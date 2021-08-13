Аналітики пояснюють це скороченням запасів динь на тлі високого попиту з боку українців.

До середини серпня ціни на дині в Україні істотно зросли - на третину в порівнянні з початком місяця, при цьому в 2021 році дині і так коштують майже на чверть дорожче, ніж в 2020 році.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Читайте такожЦіни на овочі та фрукти: що подорожчає в Україні після затяжного карантину

Відзначається, що основними факторами зростання цін стали скорочення запасів динь, а також досить активний попит з боку споживачів.

"Так, порівняно з минулим тижнем диня в українських господарствах подорожчала в середньому на 33%, що зі слів фермерів пов'язано, перш за все, з сезонним скороченням пропозиції даної продукції", – йдеться в повідомленні.

Багато господарств південного регіону практично завершили збирання ранніх сортів дині, а збір більш пізніх сортів фермери планують почати тільки ближче до кінця серпня. Крім того, у багатьох виробників виникли проблеми з якістю дині через несприятливі погодні умови.

За даними EastFruit, на сьогодні оптом дині з поля фермери відвантажують по 4-8 грн/кг. При цьому, на цей момент дині в українських господарствах коштують в середньому на чверть дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. На думку фахівців, настільки істотна різниця пов'язана зі скороченням виробництва динь в країні через несприятливі погодні умови.

За даними оптового ринку сільськогосподарської продукції (ОРСП)" Шувар", середня ціна українських динь сьогодні сягає 11 грн/кг, а імпортних – 27 грн/кг.

Ціна на лохину:

У червні в супермаркетах України продавалася місцева теплична лохина та імпортні ягоди, вартість яких у роздробі сягала 400-550 грн/кг.

У сегменті фасованих ягід була представлена в основному лохина з Нідерландів, вартість якої досягала 600-700 грн/кг.

Сезон малини в Україні:

Сезон малини в Україні у 2021 році почався із запізненням і з цінами в півтора раза вище торішніх.

Автор: Ганна Нагорна