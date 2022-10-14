Зокрема, овочі будуть дорожчати, але їхнього дефіциту не передбачається.

В Україні вартість продуктового кошика зросте ще на 7-8% до кінця року.

Про це в ефірі Українського радіо заявив експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин.

За його словами, вартість яєць зросла через підвищення цін на комбікорм для курей та збільшення витрат птахофабрик на енергоносії та підтримання температури.

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"Водночас яйце певною мірою є сезонним продуктом, принаймні сегмент домашніх яєць. Тому що, коли стає холодно, кури починають менше нестися. Водночас навіть ті 5% пропозиції домашніх яєць зменшились, що також провокує невеликий ріст. Але це підняття ціни не є таким значним, як по інших продуктах", - додав експерт.

Пендзин зазначив, що овочі будуть дорожчати, але їхній дефіцит не передбачається.

"Окупація Херсонщини та півдня Запорізької області автоматично призвела до зменшення надходжень на ринок овочевої групи. У нас немає дефіциту, тому що ринок дуже швидко зреагував і до нас поїхав імпорт. Виходячи зі зростання курсу долара і падіння гривні, у зв'язку з логістикою і світовим ростом цін на продовольство, імпорт є дорогим. Тому ми маємо достатньо високий ріст цін", - повідомив він.

Експерт додав, що найнижча ціна на овочі – вересень та початок жовтня, а далі починається ріст їхньої вартості, тому що збереження овочів в овочесховищах – це також витрати на збереження.

"Загалом зростатиме практично все. Потроху. І ми до кінця року очікуємо плюс 7-8% до продовольчого кошика. Тобто продовольчий кошик при інфляції у 30% до кінця року, від грудня до грудня, зросте на 38%. Крім того, коли ми подивимось на проект бюджету на 2023 рік, то там теж закладено інфляцію 30%. Тобто ріст цін наступного року продовжиться і далі. Тому що всі ті фактори, які впливали на ріст цін цього року, будуть діяти і в наступному", - наголосив Пендзин.

Ціни на продукти в Україні

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнська аграрна рада прогнозує, що в Україні найближчим часом ціни на продукти харчування зростуть ще на 10-15%. На зростання цін впливають війна, порушення логістичних ланцюгів, ціни на паливно-мастильні матеріали, а також курс гривні щодо долара.

Зокрема, виробники свіжих молочних продуктів планують збільшити вартість своєї продукції через здорожчання сировини.

Щодо ціни на яйця в Мінагрополітики пояснили, що цього року динаміка їхньої вартості показує великі коливання, а на зростання ціни вплинули кілька факторів. По-перше, сезонність. По-друге, через бойові дії припинили свою діяльність і значно скоротили виробництво цілий ряд підприємств. По-третє, через стрімке падіння цін влітку нижче собівартості в Україні різко скоротилося поголів'я курей, яке поки не відновилося в необхідній кількості.

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