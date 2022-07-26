Ці позиції включено до переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню.

Кабінет міністрів скасував фактичну заборону експорту мінеральних добрив і жита.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що з цією метою внесено зміни до постанови Кабміну "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік".

Тому до кінця року жито, хімічні, азотні, фосфорні та калійні добрива не підлягають квотуванню на експорт. Проте ці позиції включено до переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню.

Раніше повідомлялося, що Мінфін США зробив ряд винятків із санкцій проти Російської Федерації.

У Мінфіні США заявили, що дозволяють транзакції з російською стороною, пов'язані з добривами, продовольством, посівними матеріалами, ліками та медобладнанням.

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