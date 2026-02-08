Трамп задіяв проти України свій улюблений іструмент примусу, - NBC

Щоправда, у попередніх спробах діяти таким чином Трамп зрештою зазнав невдачі.

США тиснуть на Україну та Росію, аби вони закінчили війну до літа. Однак у цьому дедлайні немає нічого принципово нового, бо адміністрація Трампа вже виставляла подібні вимоги, але зрештою це ні до чого не призвело, пише NBC News.

Видання зазначає, що з моменту вступу на посаду рік тому Дональд Трамп неодноразово використовував жорсткі терміни як центральний інструмент у своїх зусиллях покласти край міжнародним конфліктам.

Наприклад, він встановив для ХАМАС терміни відповіді на підтримані США мирні пропозиції в Газі, запровадив двомісячний термін для Ірану для нової ядерної угоди. Для російсько-української війни він визначив кілька потенційних дедлайнів.

Навіть, якщо не брати до уваги від початку абсурдну передвиборчу обіцянку покласти край війні в Україні за 24 годин, в перші тижні президентства команда Трампа говорила про мирну угоду протягом 100 днів після інавгурації Трампа – до травня 2025 року. Відтоді було озвучено ще кілька подібних термінів, одним з останніх був ультиматум підписати мирну угоду до американського Дня подяки – 27 листопада.

Однак Україна та Росія, вочевидь, послідовно ігнорують дедлайни Трампа, і далі сподіваючись здолати ворога якщо не на полі бою, то спричинивши внутрішній крах супротивника.

Але "час не на боці України", – сказав у неділю Майкл Боцюрків, позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради. На його думку, "Зеленський зараз у кутку", бо Трамп більше тиснутиме саме на Україну, намагаючись вкластися в оголошені строки.

"Щоразу, коли війна може обернутися на користь України, наприклад, отримання більшої кількості потужних ракет великої дальності, відбувається телефонна розмова між Трампом і Путіним, і все змінюється", – сказав він.

З ним погоджується Кір Джайлз, старший консультант лондонського аналітичного центру Chatham House. За його словами, адміністрація Трампа вже довела, що вона вкрай неохоче чинить будь-який тиск на Росію, але "має можливість чинити примус на Україну і робила це неодноразово".

На думку Джайлза, війна може закінчитися двома способами: або Україна "дійде до рішення, що вона повинна капітулювати", оскільки життя в її містах стало неможливим; "або на Росію чиниться певний значний тиск, щоб вона припинила війну" на поточній лінії зіткнення.

Переговори про мир в Україні

Як писав УНІАН, військовий аналітик Мік Раян пояснив, чому мирні переговори в Абу-Дабі є "дорогою в нікуди". Він наголосив, що для Кремля вони є інструментом затягування часу, а не реальною спробою завершити війну.

За його оцінкою, без вирішення фундаментальних питань (території і повоєнні гарантії для України) припинення бойових дій малоймовірне.

