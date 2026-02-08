'Рабства в Україні немає': Зеленський висловився про виїзд людей за кордон

Президент України розповів, що може допомогти повернути українців додому.

Всі українці, які не підлягають мобілізації за віком, мають право виїжджати за кордон. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

"Рабства в Україні немає. Ті люди, які хочуть виїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, вони мають право виїхати", - сказав український лідер.

Зеленський підкреслив, що гучних заяв і обіцянок недостатньо, щоб повернути людей в Україну. За його словами, необхідно запропонувати високий рівень життя і вірити в майбутнє країни.

"Люди повертаються, коли бачать перспективи", - запевнив президент.

Також Зеленський поділився, що Україні вже зараз потрібні інженери, вчені, пілоти і конструктори. За його словами, фахівці з технічною освітою матимуть пріоритет, адже відновлення держави - перш за все технологічне: енергетика, агросектор та інновації.

Зеленський висловився про виїзд чоловіків за кордон

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сприймає виїзд мільйонів чоловіків за кордон як велике випробування. Він підкреслив, що ще мільйони людей залишилися, саме тому залишилася і Україна.

Що стосується можливості посилення армії, то Зеленський сказав, що "дуже хотілося б допомогти тим військовим, які на фронті, у яких через те, що іноді не вистачає хлопців, немає ротації".

