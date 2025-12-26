Друге місце серед виробників зернових в ЄС: Україна завершила збір врожаю у 2025 році

Загальний обсяг виробництва зернових очікується на рівні близько 60 млн тонн.

Україна завершила збір врожаю у 2025 році. Попри повномасштабну війну та складні погодні умови, аграрії зібрали 57,6 мільйона тонн зернових та 17,3 мільйона тонн олійних культур.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки довкілля та сільського господарства, після завершення збирання кукурудзи загальний обсяг виробництва зернових очікується на рівні близько 60 млн тонн.

У відомстві підкреслили, що за обсягами виробництва зернових Україна вже сьогодні посідає друге місце серед країн Європейського Союзу – після Франції (63,1 млн тонн), випереджаючи Німеччину (45,2 млн тонн) і Польщу (36,5 млн тонн).

Водночас у виробництві кукурудзи Україна безумовний лідер: у 2025 році зібрано 23,5 млн тонн, тоді як загальний обсяг виробництва цієї культури в ЄС становить 57 млн тонн. За соняшником Україна також утримує лідерство у 9 млн тонн проти 8,5 млн тонн у всіх країнах ЄС разом.

Середня врожайність зернових в Україні у цьому році становить 5,08 т/га, що лише на 14% нижче за середній показник у країнах Євросоюзу. За цим рівнем Україна перебуває на 18-му місці серед 27 держав-членів блоку та випереджає окремі великі аграрні країни: врожайність в Україні на 15% вища, ніж в Іспанії, та на 11% ніж у Румунії.

Водночас провідні європейські виробники – Франція та Німеччина демонструють врожайність зернових на 42-48% вищу за українську. У Мінекономіки відмічають, що цей розрив не пов’язаний із кліматичними умовами, адже виробництво в цих країнах зосереджене на схожих агрокліматичних широтах.

"Це свідчить про значний потенціал України для підвищення врожайності за рахунок інвестицій, сучасних технологій, розвитку аграрної інфраструктури та доступу до фінансування", - йдеться в повідомленні.

У листопаді прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна попри війну лишається одним із ключових гравців на світовому продовольчому ринку. Тоді повідомлялося, що країна забезпечує 36% світового експорту соняшникової олії та понад 12% світових поставок кукурудзи.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив, що Україна входить у ТОП-6 світових експортерів курятини.

Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів, що за вісім місяців поточного року Україна не просто лишилася лідером світового ринку соняшникової олії, але навіть наростила свою частку до 35,7%.

