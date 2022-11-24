Президент пообіцяв, що "усі деталі" будуть представлені незабаром.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна має конкретні домовленості з різними країнами, щоб зробити глобальною ініціативу з постачання продовольства найбіднішим країнам.

Президент у вечірньому відеозверненні заявив, що сьогодні мав розмову із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, під час якої розповів йому про наслідки російського енергетичного терору та потреби України у зв’язку із цим.

"Також обговорили українські ініціативи з подолання продовольчої кризи, створеної Росією. Я запросив Ізраїль приєднатися до нашого гуманітарного проекту Grain from Ukraine. І, до речі, ми вже маємо конкретні домовленості з різними країнами, різними лідерами, як зробити цю нашу ініціативу з постачання продовольства найбіднішим країнам справді глобальною. Невдовзі представимо всі деталі", - пообіцяв Зеленський.

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"Зернова ініціатива": деталі угоди

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції по Чорному морю. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" та створення безпечних маршрутів.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня РФ заявила, що припиняє участь у реалізації угоди "зернової ініціативи" через начебто "теракт" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

ООН, Туреччина та Україна заявили про наміри продовжувати експорт продовольства.

2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань у рамках "зернового договору".

17 листопада стало відомо, що реалізація "зернової ініціативи" продовжена ще на 120 днів. ООН і Туреччина залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.