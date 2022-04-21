З окупованих Росією українських територій спостерігається збільшення руху вантажних потягів, на вагонах яких написано "зерно".

Російські загарбницькі війська мають намір вивезти українське зерно зі сховищ Херсонської та Запорізької областей.

Про це у своєму Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Рашисти хочуть повторити голодомор не тільки в Україні, а й спричинити голод у світі", - повідомила омбудсмен.

Вона звернула увагу, що жителі тимчасово окупованої території АР Крим повідомляють, що останнім часом помітили збільшення кількості вантажних потягів, на вагонах яких написано "зерно". Усі вони належать "северо-кавказской железной дороге".

"Потяги прямують до залізничних станцій, які межують з Херсонською областю. ТОТ (тимчасово окупована територія – УНІАН) АР Крим своїх запасів зернових для вивезення в такій кількості не має. Херсонщина та Запорізька область дають великі врожаї зернових і на цей час там розміщена велика кількість зерносховищ. Тож агресор, вочевидь, має намір вивезти українське зерно. Декілька тижнів тому рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту", - наголосила Денісова.

Також очевидці з АР Крим повідомляють, що на півострові розпочався продаж овочів, вивезених з тимчасово окупованої території Херсонщини.

"Вивезення зерна та продуктів харчування з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - заявила омбудсмен.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни можуть вивезти з Запорізької АЕС ядерне паливо, щоб вкрасти технологію.

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