Найдорожчим м'ясом в Україні є яловичина.

Найдешевшим м’ясом в Україні залишається курятина, найдорожчим – яловичина.

Про це йдеться у Сніданку 1+1.

У грудні, напередодні новорічних свят, один кілограм курячої тушки коштував на ринку в середньому 72 гривні, куряче філе – 117 гривень.

Водночас за кілограм свинини продавці просили 123 гривні. Однак найдорожчим, кажуть у Держстаті, є яловичина. За один кілограм українці віддають у середньому 182 гривні.

Ціни на свинину подорожчали через споживчий попит протягом новорічного тижня.

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Ціни на куряче філе, яловичину і свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% і 7,4% відповідно.

На думку директора Асоціації м'ясної галузі Миколи Бабенка, очікуване зростання цін на м'ясо пов'язане зі зменшенням обсягів імпорту дешевої свинини з країн ЄС в Україну.

Імпорт свинини в Україну в сім разів перевищує експорт. Це пов'язано з тим, що за кордоном собівартість м'яса набагато менше, ніж в Україні. Причиною тому є велика кількість поголів'я свиней в країнах ЄС, на які припадає майже половина світового виробництва цього продукту.

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