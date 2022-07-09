На даний момент в Україні обмежена пропозиція гречки.

Україна в змозі забезпечити внутрішню потребу практично у всіх продуктах харчування.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

За словами експерта, серед бакалійної групи спостерігається певна обмеженість пропозиції гречки, однак ця проблема, на її думку, буде вирішена в міру надходження врожаю нового року.

Також цього року із запізненням практично на місяць почали надходити молоді овочі врожаю цього року (морква, буряк, кабачки). Експерт нагадала, що в попередні роки вони надходили раніше з південних областей нашої країни, які зараз частково тимчасово окуповані.

"Цього року пропозиція обмежена, і в міру дозрівання і надходження овочів з інших областей ціна буде поступово знижуватися", - зазначила Світлана Литвин.

Нагадаємо, в Україні через війну ціни на продукти ростуть постійно. Ще з травня спостерігається зростання цін на гречку. Хоча експерти прогнозують падіння її вартості вже восени, поки що її ціна залишається високою.

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