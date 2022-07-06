Повідомляється, що в деяких магазинах ціна за кілограм гречки доходить до 115 грн.

В Україні через війну ціни на продукти постійно ростуть. Ще з травня спостерігається ріст цін на гречку. Хоча експерти прогнозують падіння її вартості вже восени, поки що її ціна залишається високою.

Також одним з найбільш затребуваних товарів в Україні є сіль. Її поставки нестабільні через те, що українське підприємство "Артемсіль" призупинило роботу. Це викликало ажіотаж серед українців і як наслідок - підвищення вартості.

Як пише "Хвиля", станом на сьогодні ціни на сіль в українських супермаркетах варіюються в межах 27,90-59,80 грн/кг.

Так, в Novus сіль продається в середньому по 24,99 грн / кг. В АТБ її реалізують онлайн за 14,40 грн. Однак зараз запаси вичерпалися і поки замовити товар не можна.

Що стосується гречки, то її ціни в мережі "Ашан" досить-таки високі: коливаються в межах 68,90-88 грн/кг. У Novus крупа продається по 48,9 грн за 500-грамову пачку або 97,80 грн/кг. В АТБ гречка доступна для інтернет-замовлення - по 99,90 грн/кг.

Аналітики зазначають, що у вінницькій мережі "Українські товари" гречка оновила рекорд за вартістю: там її пропонують по 115 грн за кілограм.

Дорожчає і хліб. Так, пшеничний батон в Ашані продається по 19,50 грн, а нарізний тостовий хліб – по 23,50-31,10 грн. За батон в Novuse потрібно заплатити 23,99 грн. Звичайний нарізний і тостовий хліб коштують 33,49-34,39 грн.

В АТБ хлібобулочні продукти традиційно дешевші і починаються від 15,90 грн. За тостовий хліб доведеться віддати 18,30 грн, а зерновий - 22,70 грн.

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