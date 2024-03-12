Протестувальники не пропускають транспортні засоби, які направляються з України до Польщі.

Станом на 12 березня польські фермери, через дії яких українські компанії несуть шалені збитки, повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі за напрямами пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг". Про це повідомив "Укрінформу" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Станом на сьогодні блокування здійснюється на 5 пунктах пропуску. Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг", – сказав він.

Також польські фермери за минулу добу пропускали по напряму ПП "Ягодин" і "Шегині" малу кількість автівок із Польщі в Україну – 50 та 30 відповідно. Станом на ранок 12 березня на цих 5 напрямках у чергах на території Польщі загалом знаходяться 1500 вантажівок, найбільше біля "Ягодина".

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Речник нагадав, що в ніч на 9 березня польські фермери припинили блокування в напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець", але з 13 березня польські фермери планують поновити протест. Черга на цьому напрямку станом на ранок – близько 500 вантажівок.

Демченко підкреслив, що легкові авто й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Блокада на кордоні з Польщею

11 березня віце-прем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що польські протестувальники зупиняють автобуси з громадянами України. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень.

У зв’язку із цим консул України виїхав на місце перед польським пунктом пропуску "Дорогуськ", щоб з'ясувати ситуацію та унеможливити подальше блокування руху автобусів з українськими пасажирами.

Польська поліція заявила, що протестувальники не блокують навмисно пасажирські автобуси на кордоні з Україною. Сповільнення руху пояснили "технічними причинами, пов’язаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів".

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