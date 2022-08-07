Чотири судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

З портів Великої Одеси відправлено другий караван з продовольством.

Про це повідомляє прес-служба Міністества інфраструктури України.

Зазначається, що сьогодні вранці з Одеського і порту "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством – три судна з "Чорноморська" та одне – з Одеси. На борту чотирьох балкерів Mustafa Necati, Star Helena, Glory та Riva Wind майже 170 тис. тонн агропродукції. Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на більші масштабні обсяги роботи. Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць. Також незабаром плануємо повноцінно доєднати до реалізації Ініціативи порт "Південний - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Планується, що завдяки цьому Україна зможе відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 млн тонн вантажу на місяць.

Угода щодо розблокування експорту зерна

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

У рамках реалізації домовленостей із вантажем української кукурудзи раніше було відправлено 4 судна – вони перевозять понад 80 тис. тонн продукції.

Прибуття першого судна RAZONI до кінцевого пункту призначення - порт Тріполі в Лівані – очікується 7 серпня. Учора, 6 серпня, на Одещину вперше з 24 лютого прибуло судно під завантаження.

Вас також можуть зацікавити новини: