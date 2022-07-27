Вихід і захід суден до портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

У Чорному морі відновлено роботу трьох українських портів.

Про йдеться на сторінці ВМС Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що у зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна відновлено роботу в Одеському та Чорноморському портах, а також в порту "Південний". Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

Цьому передує клопітка робота спеціалістів-гідрографів.

"Аби досягти кінцевої мети, в тісному тандемі працюють фахівці Центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗС України та філії державної установи "Одеський район Держгідрографії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив начальник філії Ігор Тимчук, сьогодні проводимо сумісну роботу щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства в одному з портів Одещини. Перш за все − це роботи, які визначають безпечні шляхи для руху суден, які перевозитимуть українське зерно.

Військові та цивільні спеціалісти ретельно проводять пошук підводних об’єктів, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства. Також тривають гідрографічні промірні роботи — визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів.

"Тож, як бачимо, незалежно від дій, які чинить агресор, наші військові продовжують виконувати свою роботу на всіх напрямках, зокрема, аби відновити функціонування судноплавства, щоб уникнути світової продовольчої кризи", - йдеться в повідомленні.

Одеський район Держгідрографії є філією державної установи "Держгідрографія". Завданням філії є надання гідрографічних і навігаційних послуг для забезпечення безпеки мореплавства в морському регіоні та на внутрішніх водних шляхах у зоні її відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр". Але президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочне експорт зерна, незважаючи на російський ракетний удар по порту Одеси.

22 липня у Стамбулі було підписано угоди щодо розблокування трьох українських портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" – для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною. Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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