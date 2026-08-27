Надійні та економічні: названо найпопулярніші в Україні міські кросовери

Обираючи компактні кросовери, українські водії найчастіше надавали перевагу моделям із традиційними ДВЗ.

Від початку року в Україні продали понад 3,5 тисячі нових субкомпактних кросоверів. Такі дані наводить портал "УкрАвтопром".

Обираючи маленькі SUV, українці найчастіше надавали перевагу моделям із традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Автомобілі з ДВЗ зайняли 58% ринку нових субкомпактних кросоверів.

Гібридні моделі обрали приблизно 36% покупців, тоді як частка електромобілів у продажах нових субкомпактних кросоверів становила лише близько 6%.

Відео дня

Серед окремих моделей найпопулярнішою стала Toyota Yaris Cross, яка лідирує із суттєвим відривом. Загалом Toyota та Suzuki помітно домінують у сегменті. Це говорить про те, що багато українців віддають перевагу перевіреним моделям авто.

ТОП-5 найпопулярніших субкомпактних кросоверів:

Toyota Yaris Cross − 700 од. Suzuki Vitara − 435 од. Hyundai Venue − 256 од. Chery Tiggo 4 − 249 од. Volkswagen T-Roc − 240 од.

Авторинок України – останні новини

У липні українці придбали 6,8 тисячі імпортованих вживаних легковиків віком до п’яти років. Найпопулярнішими в цьому сегменті стали бензинові автомобілі – вони зайняли 44% ринку. Рейтинг вкотре підтвердив високий попит українців на кросовери, перше місце посіла Tesla Model Y.

Крім того, що минулого місяця український автопарк поповнили 1026 легковиків китайського виробництва. У річному вимірі обсяги такого імпорту скоротилися вдвічі. Більшість завезених із Китаю машин були електромобілями.

Вас також можуть зацікавити новини: