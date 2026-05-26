Ferrari представила перший у своїй історії електромобіль: як він виглядає (відео)

Компанія Ferrari представила свій перший повністю електричний автомобіль – Ferrari Luce. Про це виробник повідомив на своєму сайті.

До створення моделі долучився колишній дизайнер Apple Джоні Айв, який працював у студії LoveFrom.

Електрокар отримав обтічний кузов із мінімалістичним оформленням та виразними аеродинамічними елементами. У Ferrari зазначають, що дизайн автомобіля створений на основі єдиної концепції, яка об’єднує кузов, салон і цифрові системи керування.

Повний привід, чотири двері та п’ятимісна компоновка роблять модель найпросторішою й найуніверсальнішою Ferrari з усіх. Габарити автомобіля (Д/Ш/В) становлять 5019/1999/1544 мм, колісна база Luce – 2961 мм. Об’єм багажника новинки становить 597 л.

Батарея ємністю 122 кВт·год забезпечує запас ходу до 530 км. Це менше, ніж у деяких нових електромоделей BMW і Volvo. У самій Ferrari наголосили, що головним пріоритетом були не показники автономності, а динаміка та керованість авто.

Максимальна потужність Ferrari Luce становить 1050 к. с. Розгін до 100 км/год займає 2,5 секунди, а максимальна швидкість автомобіля сягає 310 км/год.

Ціна моделі стартує від 550 тисяч євро. Поставки Luce мають розпочатися у четвертому кварталі цього року.

Таким чином, італійська компанія продовжує інвестиції в електромобільний сегмент навіть на тлі сповільнення попиту на електричні спорткари. Раніше Porsche, Lamborghini та McLaren заявляли про слабкий попит у цьому сегменті, а великі автовиробники, зокрема Ford і Stellantis, були змушені переглядати свої EV-стратегії.

Минулого року Ferrari представила новий суперкар 849 Testarossa з гібридною силовою установкою, покликаний відродити легендарне ім’я. Йдеться про культову модель Testarossa, яку випускали з 1984 по 1991 роки, після чого модернізували та перейменували на 512 TR і F512 M.

А ще раніше Ferrari презентувала надпотужний суперкар 12Cilindri з високооборотним атмосферним двигуном V12. Це двомісний Grand Tourer із переднім центральним розташуванням двигуна та заднім приводом. Автомобіль може розвивати швидкість до 340 км/год.

