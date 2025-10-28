На сайті вже опубліковано майже 900 тисяч статей

Ілон Маск запустив Grokipedia - альтернативу "Вікіпедії", створену його компанією xAI. Сайт запрацював у понеділок, і, за словами самого Маска, має стати величезним поліпшенням порівняно з Wikipedia і необхідним кроком на шляху до розуміння Всесвіту.

На Grokipedia.com уже опубліковано майже 900 тисяч статей. Інтерфейс нагадує Вікіпедію з темною темою. Однак, як пише The Washington Post, частина користувачів скаржиться на помилки під час завантаження сторінок.

Проєкт став черговою спробою Маска кинути виклик великим інтернет-платформам, які він вважає політично заангажованими. За останні роки мільярдер не раз звинувачував Вікіпедію в "лівому ухилі" і навіть закликав перестати її фінансувати.

Журналісти Business Insider встигли зайти на сайт і подивитися сторінку самого Маска. На ній уже знайшли помилки, наприклад, твердження, що екскандидат у президенти США Вівек Рамасавамі нібито обійняв посаду в DOGE після того, як Маска не стало, хоча насправді він покинув проєкт задовго до цього.

Grokipedia безпосередньо пов'язана з Grok - ШІ-чатботом xAI, який уже не раз опинявся в центрі скандалів через недостовірні відповіді та теорії змови. Маск, утім, обіцяє, що в майбутньому Grok зможе переписати всі людські знання, додавши відсутні факти і видаливши помилки.

