В Україні стрімко дорожчають електромобілі: як змінилися ціни на найпопулярніші моделі

Українські автомобілісти не поспішають продавати електромобілі, адже купити наступний автомобіль доведеться вже з урахуванням 20% ПДВ.

31 грудня 2025 року завершилася ера податкових пільг на електромобілі. Як говорили фахівці, через це ціна нових електромобілів може зрости приблизно на 20%.

У січні 2026 року кількість оголошень про продаж уживаних електромобілів в Україні становила "скромні" 6,7 тисячі, тоді як, наприклад, у березні 2025 року вона досягала 11,3 тисячі. Як повідомляють фахівці Інституту досліджень авторинку, українці не поспішають продавати електрокари, адже купити наступний автомобіль доведеться вже з урахуванням 20% ПДВ.

Як змінилися ціни на вторинному ринку

Експерти Інституту досліджень авторинку з'ясували, як змінилися ціни на "електрику" в Україні для десяти найпопулярніших моделей авто.

Вони враховували наймасовіший рік випуску для кожної з цих моделей, але не враховували конкретну версію або комплектацію.

Ціни на популярні електромобілі:

Volkswagen e-Golf (2015): ціна залишилася стабільною, на рівні $8600;

Volkswagen ID.Unyx (2024): ціна підскочила до $27 300, автомобілі розкуповують ще до появи оголошень;

BYD Song Plus (2025): ціна піднялася з $26 500 до $28 950. На зростання вплинули не тільки ПДВ, але і китайські обмеження на експорт нових авто за правилом 180 днів;

Hyundai Kona (2020): ціна зросла приблизно на $800 і досягла $17 500;

Kia Niro (2020): ціна трохи коливалася, але в підсумку стабілізувалася на позначці $19 375;

Nissan Leaf (2014): ціна тримається на рівні близько $6750;

Renault Zoe (2020): ціна демонструє вражаючу стабільність. Вона зросла зовсім небагато – з $12 150 до $12 200 за рік;

Tesla Model 3 (2018): ціна стабільно тримається на рівні близько $16 500. Великий потік на СТО для ремонту "бітків" із США обмежує масовий вихід цих машин на ринок;

Tesla Model S (2015): ціна тримається на рівні близько $14 400. Зараз це вже не просто авто, а потенційний колекційний екземпляр;

Tesla Model Y (2023): ціна залишилася стабільною – на рівні $28 000. Оновлення Juniper не вплинуло на вартість попередньої версії.

Відзначимо також, що станом на початок року сумарна вартість електромобілів, виставлених на продаж, досягла $147,3 млн.

Раніше стало відомо, що за 2025 рік вітчизняний автопарк поповнили понад 110 тисяч автотранспортних засобів з нульовим рівнем викидів.

Це вдвічі більше в порівнянні з 2024 роком. Найпопулярнішими новими електромобілями на ринку 2025 року стали Volkswagen ID.Unyx, BYD Song Plus EV і BYD Leopard 3.

Нагадаємо, нещодавно експерти з'ясували, що після 17 січня вартість зарядки електромобілів на заправках піднялася на 30-60%, а на деяких станціях – більш ніж удвічі.

Основною причиною підвищення тарифів називають зростання граничних цін на електроенергію для підприємств.

