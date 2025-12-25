Українці розмітають ці моделі: названо найпопулярніші вживані автомобілі до 5 років

У листопаді українці придбали 9,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років. Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що загалом минулого місяця український автопарк поповнили 23,5 тисячі легкових автомобілів з пробігом. Моделі віком до 5 років становили 39% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті мають електромобілі - 60%. Також популярними виявилися бензинові автомобілі (27%).
Ще 8% частки в цьому сегменті зайняли гібридні автомобілі. Дизельні автомобілі зайняли 4% сегмента, а автомобілі з ГБО - 1%.
ТОП-10 найпопулярніших імпортованих вживаних авто віком до 5 років:
- Tesla Model Y - 931 авто.
- Tesla Model 3 - 649 авто.
- Kia Niro - 384 авто.
- Hyundai Kona - 292 авто.
- Nissan Rogue - 271 авто.
- Audi E-Tron Sportback - 211 авто.
- Volkswagen Tiguan - 210 авто.
- Mazda CX-5 - 192 авто.
- Chevrolet Bolt - 176 авто.
- Hyundai Ioniq 5 - 158 авто.
Найпопулярніші нові автомобілі на найбільших ринках України
Раніше в "Укравтопромі" назвали найпопулярніші нові автомобілі на найбільших ринках України. У листопаді найбільшими регіональними ринками були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області.
У Києві лідером з продажу виявився кросовер Renault Duster, а покупці в Київській і Львівській областях віддавали перевагу BYD Leopard 3. У Дніпропетровській області найпопулярнішим автомобілем у листопаді виявився Fiat Titano, а в Харківській області найчастіше купували Volkswagen ID.UNYX.