Українці розмітають ці моделі: названо найпопулярніші вживані автомобілі до 5 років

Частка моделей віком до 5 років склала 39% від загальної кількості придбаних легкових автомобілів з пробігом.

У листопаді українці придбали 9,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років. Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що загалом минулого місяця український автопарк поповнили 23,5 тисячі легкових автомобілів з пробігом. Моделі віком до 5 років становили 39% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті мають електромобілі - 60%. Також популярними виявилися бензинові автомобілі (27%).

Ще 8% частки в цьому сегменті зайняли гібридні автомобілі. Дизельні автомобілі зайняли 4% сегмента, а автомобілі з ГБО - 1%.

ТОП-10 найпопулярніших імпортованих вживаних авто віком до 5 років:

Tesla Model Y - 931 авто. Tesla Model 3 - 649 авто. Kia Niro - 384 авто. Hyundai Kona - 292 авто. Nissan Rogue - 271 авто. Audi E-Tron Sportback - 211 авто. Volkswagen Tiguan - 210 авто. Mazda CX-5 - 192 авто. Chevrolet Bolt - 176 авто. Hyundai Ioniq 5 - 158 авто.

Найпопулярніші нові автомобілі на найбільших ринках України

Раніше в "Укравтопромі" назвали найпопулярніші нові автомобілі на найбільших ринках України. У листопаді найбільшими регіональними ринками були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області.

У Києві лідером з продажу виявився кросовер Renault Duster, а покупці в Київській і Львівській областях віддавали перевагу BYD Leopard 3. У Дніпропетровській області найпопулярнішим автомобілем у листопаді виявився Fiat Titano, а в Харківській області найчастіше купували Volkswagen ID.UNYX.

