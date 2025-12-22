У столиці найбільшим попитом користувався автомобіль Renault Duster.

У листопаді найбільшими регіональними ринками нових легковиків в Україні були Київ, а також Київщина, Дніпропетровщина, Львівщина та Харківщина. Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

На зазначені регіональні ринки припало 60,5% продажів нових легкових машин. Найбільшим ринком виступає столиця, де за місяць придбали 2585 авто. Далі йдуть Київська (794 одиниці) та Дніпропетровська області (693).

Продажі у Львівській та Харківській областях становили 472 та 446 машин відповідно. Мешканці різних областей віддавали перевагу різним моделям. Водночас майже на всіх найбільших ринках найпопулярнішими були кросовери.

Найпопулярніші моделі авто:

Київ – Renault Duster;

Київська та Львівська області – BYD Leopard 3;

Дніпропетровська область – Fiat Titano;

Харківська область – Volkswagen ID.UNYX.

Авторинок України – останні новини

Минулого місяця український автомобільний парк поповнили понад 5,3 тисячі машин з дизельними двигунами. Таким чином, за рік попит на них не зазнав суттєвих змін. Серед нових дизельних машин найбільшим попитом користувався Renault Duster, тоді як серед імпортованих вживаних моделей на першій позиції опинився Renault Mégane.

Також повідомлялося, що минулого місяця автопарк України поповнили майже 12,5 тисячі легкових машин з бензиновими ДВЗ. Якщо казати про імпортовані вживані бензинові автомобілі, то найбільшим попитом користувалися Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan та Audi Q5.

