Недорогий і має фантастичний дизайн: названо найкращий компактний електромобіль

Renault 5 E-Tech є електричним хетчбеком сегмента B, що випускається компанією Renault з 2024 року.

Колосальний попит на кросовери призвів до того, що багато нових електрокарів являють собою авто типу SUV. Це великі та, як правило, дорогі автомобілі.

Останнім часом ситуація дещо змінилася на користь менших моделей, таких як Renault 5 та Hyundai Inster, що спричинило ренесанс компактних авто. Зараз фахівці Autocar вирішили допомогти потенційним покупцям та склали список найкращих компактних електромобілів 2026 року.

На перше місце експерти поставили новий Renault 5, який ‎поєднує ретро-стиль із захоплюючою динамікою та преміальним інтер'єром.

Відео дня

"‎Поєднання стилю, вартості, динаміки руху та простих у використанні технологій робить п’яту модель безперечним лідером у своєму класі"‎, – зазначають у Autocar.

Нагадаємо, компанія Renault випускає Renault 5 E-Tech з 2024 року. Кузов автомобіля обігрує образ одного з попередніх авто марки, а конкретно – кузова 1972 року, на честь якого автомобіль і отримав свою назву. В Європі Renault 5 E-Tech коштує приблизно від 24 тис. євро.

Серед інших моделей, на які варто звернути увагу, фахівців називають Mini Cooper E та MG 4 EV. Перший вони вважають "захоплюючим у керуванні" тоді як другий пропонує привабливе поєднання ціни та якості.

ТОП-10 найкращих компактних електромобілів:

1. Renault 5;

2. Mini Cooper E;

3. MG 4 EV;

4. Citroën ë-C3;

5. Cupra Born;

6. Ford Puma Gen-E;

7. Hyundai Inster;

8. Volkswagen ID 3;

9. BYD Dolphin Surf;

10. Dacia Spring.

Найкращі електромобілі – інші новини

Нещодавно фахівці WhatCar? визначили десятку найкращих електромобілів, які можна купити новими у 2026 році. До рейтингу увійшли як преміальні моделі, так і бюджетні електрокари.

Цікаво, що у цьому рейтингу під номером один також опинився Renault 5 E-Tech, який похвалили за керованість, зазначивши, що у моделі чудова інформаційно-розважальна система.

Нагадаємо також, що раніше фахівчиня з електромобілів Джінні Баклі протестувала електрокари, представлені на ринку Великобританії, і назвала п’ятірку найкращих моделей.

Вас також можуть зацікавити новини: