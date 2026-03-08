Росія змінила тактику ударів, щоб вичерпати українські запаси ракет Patriot, - ISW

Росія рідко запускає таку кількість балістичних ракет в одному ударному пакеті.

У серії російських ударів по Україні 6-7 березня було зафіксовано значно більше балістичних ракет, ніж зазвичай Росія застосовує у своїх атаках. На цей нюанс звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни, зазначаючи, що, ймовірно, Росія намагається використати ситуацію з нестачею ракет Patriot в Україні на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Вони зазначають, що приблизно половина ракет у нічному ударі були балістичними. При цьому аналітики відзначають, що Росія рідко запускає більше 10 балістичних ракет в одному ударному пакеті, запускаючи або лише кілька, або не запускаючи жодної.

"Росія іноді запускає більшу кількість балістичних ракет, але рідко балістичні ракети становлять таку високу частку від загальної кількості ракет", - підкреслюється в звіті.

Відео дня

Росія націлилася на українські запаси ракет Patriot

Як зазначають в ISW, Україна як і раніше значною мірою покладається на американські зенітні ракетні комплекси Patriot для перехоплення російських балістичних ракет.

У свою чергу, Росія, ймовірно, намагається скористатися триваючими публічними дискусіями про скорочення запасів перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot в Україні, а також про інтенсивне використання Сполученими Штатами і країнами Перської затоки перехоплювачів Patriot на Близькому Сході для захисту від іранських атак.

"Росія, ймовірно, намагається ще більше виснажити обмежені запаси перехоплювачів Patriot в Україні, сподіваючись, що Сполучені Штати не захочуть або не зможуть надати більше перехоплювачів у міру продовження американо-ізраїльської кампанії на Близькому Сході", - попереджають в ISW.

Дефіцит ракет для Patriot

Раніше ЗМІ писали, що загострення протистояння між США та Іраном створює ризик перенаправлення американського озброєння з України в регіон Перської затоки. На тлі триваючих масових атак Росії українська протиповітряна оборона може зіткнутися з дефіцитом ракет для систем Patriot.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Україна "за чотири місяці зимового сезону" витратила на перехоплення російських ракет близько 700 ракет-перехоплювачів, що випускаються з систем ППО Patriot.

Вас також можуть зацікавити новини: