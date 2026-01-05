Розмітають електрокросовери: названо найпопулярніші авто в Україні (ТОП-10)

У десятці найпопулярніших моделей грудня домінуючі позиції займають електричні авто.

У грудні десять найпопулярніших моделей сформували 40% вітчизняного ринку нових легковиків. Такі дані наводить портал "‎Укравтопром"‎.

У десятці найпопулярніших моделей грудня домінуючі позиції займають електричні авто. Особливою популярністю на українському ринку традиційно користуються кросовери.

Експерти пояснюють ажіотаж на ринку електрокарів завершенням 31 грудня 2025 року дії пільг з ПДВ. На думку фахівців, скасування податкових пільг призведе до того, що вартість електромобілів в Україні зросте приблизно на 20%.

Якщо казати про окремі моделі, то найбільшим попитом в Україні користується Volkswagen ID. UNYX. Водночас китайський BYD Leopard 3 має всі шанси його наздогнати – зараз він перебуває на другому місці. Замикає трійку лідерів BYD Sea Lion 06.

ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків:

Volkswagen ID. UNYX – 825 одиниць;

BYD Leopard 3 – 735 од.;

BYD Sea Lion 06 – 641 од.;

Renault Duster – 582 од.;

Zeekr 7X – 442 од.;

Toyota RAV4 – 408 од.;

BYD Sea Lion 07 – 387 од.;

Zeekr 001 – 363 од.;

BYD Yuan Up – 308 од.;

Honda e:NP2 – 306 од.

Український авторинок – що цікавого

Нещодавно стало відомо, що у минулому місяці в Україні реалізували рекордну з березня 2014 року кількість нових легкових машин. Загалом у грудні було реалізовано 12,4 тисячі нових автомобілів.

А ще раніше повідомлялося, що у листопаді українці придбали 9,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшим попитом в цьому сегменті користувалися Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Kia Niro.

