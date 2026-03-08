'Допомагають нам у багатьох напрямках': в Ірані підтвердили тісну співпрацю з РФ

Аракчі запевнив, що Іран свідомо обмежив дальність своєї зброї, щоб інші країни не сприймали Тегеран як загрозу.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі підтвердив, що Тегеран тісно співпрацює з Росією. Таку заяву він зробив у коментарі для NBC News.

Аракчі підкреслив, що партнерство Ірану і РФ "не є секретом". Проте він не став розкривати, чи передавала Москва розвіддані про пересування американського флоту Тегерану.

"Вони (росіяни - УНІАН) допомагають нам у багатьох різних напрямках. У мене немає детальної інформації", - сказав Аракчі.

Також глава МЗС Ірану запевнив, що його країна не збиралася створювати міжконтинентальні ракети для ударів по США. Більш того, він додав, що Тегеран свідомо обмежив дальність своєї зброї.

"У нас є можливість виробляти ракети, але ми навмисно обмежили їхню дальність польоту до менше ніж 2000 кілометрів, тому що не хочемо, щоб хтось інший у світі сприймав нас як загрозу", - сказав журналістам Аракчі.

Крім того, глава МЗС Ірану звинуватив США та Ізраїль у порушенні попередніх угод. Він підкреслив, що зараз переговори не мають сенсу.

"Війні потрібно остаточно покласти край. Якщо ми цього не зробимо, я думаю, нам потрібно продовжувати боротьбу заради нашого народу і нашої безпеки", - додав Аракчі.

США попросили Росію не надавати розвіддані Ірану

Раніше спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що Вашингтон попередив Москву про неприпустимість передачі розвідувальної інформації Ірану. Він додав, що особисто передав відповідне попередження російській стороні.

Напередодні, 6 березня, американські чиновники на умовах анонімності повідомили журналістам, що Росія може передавати Ірану інформацію, яка використовується для атак на американських військових і об'єкти США на Близькому Сході. Ці дані підтверджували публікацію газети The Washington Post, де зазначалося, що Москва відіграє важливу роль у розширенні регіонального конфлікту.

