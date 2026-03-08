Фіцо пригрозив 'перейняти естафету' від Угорщини щодо блокування кредиту ЄС для України

Політик наполягатиме на тому, аби експерти відвідали трубопровід "Дружба".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що у вівторок зустрінеться з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, адже його країна та Угорщина посилюють тиск на Україну, щоб та відновила постачання російської нафти. Він також попередив, що Словаччина може заблокувати великий кредит ЄС для Києва. Про це пише Reuters.

У виданні нагадали, що постачання російської нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини та Словаччини через Україну були припинені з кінця січня після російської атаки, яка значно пошкодила трубопровід.

"Ця перерва у постачанні викликала одну з найзапекліших суперечок між сусідами з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Україна заявляє, що трубопровід не можна швидко відремонтувати. Угорщина та Словаччина, члени Європейського Союзу, які все ще імпортують російську нафту та підтримують зв'язки з Москвою, звинуватили Київ у навмисному затягуванні відновлення постачань з політичних міркувань", - додали журналісти.

Відомо, що Угорщина наклала вето на нові санкції ЄС проти Росії та кредит блоку для України розміром 90 млрд євро. У неділю Фіцо повторив свою погрозу заблокувати кредит.

За його словами, під час зустрічі з фон дер Ляєн у Парижі він наполягатиме на тому, аби експерти відвідали трубопровід "Дружба".

"Але найважливішим повідомленням буде те, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно. Блокування цього величезного військового подарунка Україні є законним інструментом для відновлення постачань нафти", - зауважив Фіцо, маючи на увазі кредит.

Конфлікт щодо нафтопроводу "Дружба" - що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про тиск з боку ЄС щодо "Дружби". За його словами, відновлення нафтопроводу "Дружба" - умова виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро від Європейського Союзу.

"Скажу чесно - я б його не відновлював. Це моя позиція, я її сказав керівникам ЄС і тим, хто дзвонив з цього питання... Тому що це російська нафта. І є деякі принципи, які не мають ціни. Вони нас вбивають, а ми повинні дати нафту Орбану (прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, - УНІАН), бо він, бідненький, без цієї нафти не може виграти вибори. Тому це моя позиція", - зауважив глава держави.

Зголом Зеленський повідомив, що "Дружба" може запрацювати за півтора місяця, але відновлення триватиме довше. Він наголосив, що це питання обговорювалося з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

"Ми можемо передати інформацію, що впродовж цих півтора місяця відновлення можливе, якщо країни ЄС не знайдуть іншого варіанту не блокувати виділення кредиту, а лише через те, що ми повинні дати російську нафту Угорщині і Словаччині. Ми все підготуємо, а рішення буде за ними", - сказав президент.

