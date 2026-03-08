Графіки відключень на 9 березня: коли не буде світла в Україні у понеділок

Вимкнення триватимуть з 8-ї години ранку до кінця доби.

У понеділок, 9 березня, в частині регіонів України з 8-ї години ранку до кінця доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень. Також для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності. Про це повідомило Укренерго.

Зазначається, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили енергетики.

Відео дня

Також вони просять споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Графік відключення світла – Сумська область

За даними Сумиобленерго, світло 9 березня не вимикатимуть лише підчерзі 5.1. Підчергам 1.2, 2.1, 2.2 відключать електроенергію два рази на 2 або 4 години. Решта підчерг матиме одне відключення на 1, 2 або 4 години.

Графік відключення світла – Полтавська область

За інформацією Полтаваобленерго, у регіоні 9 березня запроваджено:

з 08:00 по 11:00 - ГПВ в обсязі 1.5 черги;

з 11:00 по 16:00 - ГПВ в обсязі 1 черга;

з 16:00 по 22:00 - ГПВ в обсязі 1.5 черги;

з 22:00 по 23:59 - ГПВ в обсязі 1 черга.

Ситуація в енергосистемі Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, під час атаки 7 березня РФ частково відправила у темряву сім областей України. Внаслідок влучань ворожих дронів та ракет було знеструмлено споживачів у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській та Харківській областях.

5 березня в "Укренерго" розкрили деталі щодо погроз Словаччини зупинити аварійне електропостачання до України. У відомстві зазначили, що українській стороні з боку Братислави не надходило жодних офіційних документів щодо наміру розірвати чинний двосторонній договір між словацькою SEPS та "Укренерго" про взаємне надання аварійної допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: