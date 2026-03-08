Як війна в Ірані вплинула на Путіна: німецький аналітик розкрив усі плюси і мінуси

Путін не буде підтримувати Іран військовою силою, оскільки для нього пріоритетом залишається Україна.

Ситуація з Іраном одночасно створює проблеми для російського диктатора Володимира Путіна і грає йому на руку у війні проти України.

Про це сказав військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесвера в інтерв'ю BILD.

Чого боїться Путін

За словами Масали, хоча Кремль і ризикує втратити важливого партнера, він не готовий безпосередньо втрутитися в ситуацію.

Військовий аналітик вважає, що Путін не буде підтримувати Іран військовою силою, оскільки для нього пріоритетом залишається Україна. А пряма участь у конфлікті на Близькому Сході могла б призвести до різкого погіршення відносин з президентом США Дональдом Трампом і ускладнити переговори щодо України.

Російська зброя в Ірані

Також Масала розповів, що поставлені Ірану російські системи ППО С-400 не проявили себе, оскільки США та Ізраїль домоглися повного панування в повітрі. До того ж російські комплекси практично не беруть участі у відбитті повітряних ударів по Ірану.

Як ситуація в Ірані може позначитися на Росії

Масала припустив, що можливе ослаблення Ірану може вдарити по самій Росії, маючи на увазі озброєння. Масала нагадав, що Тегеран постачав Москві боєприпаси та озброєння, включаючи мільйони артснарядів, для війни проти України.

Не кажучи вже про "Шахедах", виробництво яких росіяни налагодили у себе.

Три вигоди для Кремля

Військовий експерт одночасно вказав і на вигоди, які може отримати Кремль.

Зокрема, зростання цін на нафту і газ через нестабільність навколо Ірану збільшує доходи бюджету Росії.

Крім того, використання систем ППО США і союзників на Близькому Сході може скоротити обсяги озброєнь, які будуть доступні Україні.

І по-третє, Масала відзначив політичний ефект. Він полягає в тому, що увага Заходу перекинулася на Іран, тоді як підтримка України в основному залежить від безперервної присутності теми війни в міжнародному порядку денному.

Ситуація на Близькому Сході

3 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що удари США та Ізраїлю по Ірану були необхідні, оскільки без них нарощування іранського ядерного потенціалу через кілька місяців стало б "невразливим".

Він розповів, що після ударів по ядерних об'єктах Ірану в червні 2025 року, іранські військові та фахівці почали будівництво нових об'єктів, включаючи "підземні бункери", де могли розроблятися балістичні ракети і атомні бомби.

А вчора глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп знає про контакти між Росією та Іраном і надання росіянами розвідданих для нанесення ударів по американських військах на Близькому Сході.

