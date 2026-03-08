Сіярто звинуватив Україну в перевезенні грошей 'військової мафії': у МЗС жорстко відповіли

У МЗС підкреслили, що українська сторона очікує повернення вкрадених коштів і готує конкретні юридичні заходи.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що гроші, які перевозили співробітники "Ощадбанку" по угорській території, нібито могли належати "українській військовій мафії". Таку заяву він зробив на своїй сторінці в Facebook.

"Український міністр закордонних справ Андрій Сібіга знову вийшов із себе через те, що ми затримали в Угорщині вантаж українських готівкових грошей, який супроводжували співробітники українських спецслужб. Однак не слід виходити з себе, а нарешті відповісти на прості питання: чому українці перевозили в Угорщині 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою? На що вони витратили ці гроші і в чиїх інтересах? Скільки з них було витрачено в Угорщині і в чиїх інтересах?" - написав Сіярто.

За словами голови МЗС Угорщини, українська сторона нібито не може відповісти на ці питання. Він додав, що через це посилюється підозра, що це можуть бути гроші "української військової мафії".

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відповів Сійярто на своїй сторінці в соцмережі Х. Він підкреслив, що "на злодієві і шапка горить".

"В Україні ми говоримо: "На злодієві і шапка горить". Це означає, що "нечиста совість сама себе видає". Саме так і є. Ми чекаємо повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні юридичні заходи. А також будемо вимагати справедливості і відповідальності", - заявив Тихий.

Викрадення співробітників "Ощадбанку" в Угорщині - що відомо

Нагадаємо, що 5 березня в Угорщині викрали співробітників "Ощадбанку", а також два автомобілі інкасаторської служби і цінності. У заяві банку йдеться про те, що співробітники були безпідставно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффайзен банком Австрія та "Ощадбанком Україна".

Згідно з даними GPS-сигналу, незаконно затримані автомобілі "Ощадбанку" знаходяться в центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місцезнаходження автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерством закордонних справ України. Водночас місцезнаходження співробітників "Ощадбанку" залишається невідомим.

Незабаром міністр закордонних справ України Андрій Сібіга заявив, що влада Угорщини фактично взяла в заручники сімох громадян України. Він підкреслив, що можливості зв'язатися з викраденими співробітниками немає.

6 березня міжнародний представник угорського уряду Золтан Ковач повідомив, що сім українців, затриманих угорськими податковими та митними органами, будуть "вислані з Угорщини".

На підставі розслідування, проведеного Національною податковою і митною службою, була встановлена особа семи затриманих громадян України. Вже 6 березня сімох затриманих вислали з території країни.

За словами міністра закордонних справ і торгівлі Угорщини Петера Сійярто, уряд його країни вимагає від України негайної відповіді і пояснень з приводу перевезення готівки через Угорщину.

