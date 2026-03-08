Xiaomi пропустить 18-ту серію і відразу випустить Xiaomi 26: у чому причина

Відмова від Xiaomi 18 не вплине на терміни випуску нової флагманської серії, яка очікується у вересні 2026 року.

Xiaomi може відмовитися від звичної схеми нумерації своїх флагманських смартфонів. За даними інсайдерів, компанія розглядає можливість пропустити серію Xiaomi 18 й відразу представити лінійку Xiaomi 26.

Повідомляється, що нова серія може бути анонсована вже у вересні 2026 року. При цьому сама зміна назви може бути частиною нової маркетингової стратегії виробника, яка дозволить уніфікувати нумерацію пристроїв і синхронізувати її з HyperOS 26.

Нагадаємо, у 2025 році Xiaomi вже пропустила 16-ту серію і замість Xiaomi 16 випустила Xiaomi 17 – щоб назви їх флагманів не відрізнялися від нових iPhone. Якщо інформація підтвердиться і компанія пропустить не одне, а відразу вісім поколінь, це стане одним з найбільш незвичайних ребрендингів в історії бренду.

Раніше в інтернет "витік" перший якісний рендер Xiaomi 18. Очікується, що пристрій буде помітно відрізнятися від попередника і за дизайном нагадувати старі iPhone Pro.

Ще ходять чутки, що Xiaomi наступного покоління отримає перископну камеру з 5х-зумом і процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6. Більш дорогі версії Pro-лінійки отримають модифікацію з приставкою "Pro", тоді як базова модель буде використовувати стандартну версію чіпа.

Нагадаємо, 1 березня Xiaomi припинила підтримку понад 40 смартфонів. Більшість з них вже давно не отримували великих оновлень, а тепер остаточно позбавляються і патчів безпеки.

А в кінці лютого на глобальному ринку дебютувала лінійка Xiaomi 17. Обидві моделі отримали "урізані" батареї і конфігурації пам'яті, а також більш високу ціну.

