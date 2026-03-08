Зеленський креативно відреагував на критику Трампа щодо України

Президент України Володимир Зеленський оригінально відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що США надали Україні надали занадто багато зброї.
Як передає кореспондент УНІАН, на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві у президента запитали, чи вірить він, що йому вдасться змінити політику поточної адміністрації президента Дональда Трампа у Вашингтоні, адже очільник Білого дому продовжує критикувати надання підтримки Україні попередньою американською владою навіть за умов, коли Україна пропонує допомогу країнам Близького Сходу і збитті іранських ударних дронів "Шахед".
"Ми намагаємося допомогти, і потім, інколи, президент Трамп критикує мене. Тож, моє ставлення наступне: якщо ви будете бачити, що критика зростає, це означає - що ми допомагаємо дедалі більше. Я думаю, що це пріоритет – допомагати людям. Інші речі не такі важливі", - наголосив Зеленський.
Дональд Трамп та Україна
Як повідомляв УНІАН, нещодавно Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що він передав занадто багато зброї Україні.
Також, за словами Трампа, Україна і Росія вже неодноразово були близькі до укладення мирної угоди, але щоразу одна із країн відступає. Він нагадав, що між Україною і Росіє пану величезна ненависть.
Нещодавно Україна отримала запит від США на конкретну підтримку в захисті від "Шахедів" в регіоні Близького Сходу.