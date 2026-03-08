Україна відправить фахівців на Близький Схід: Зеленський розкрив подробиці

Українські фахівці будуть відправлені разом зі спроможностями для захисту цивільного населення країн Перської затоки.

Україна відправить воєнних фахівців до країн Перської затоки. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві.

Зокрема, Зеленський і Єттен детально говорили про виклики, які постають через війну на Близькому Сході.

"Ми розуміємо, що відбувається - яка там війна. Ми обговорювали деякі деталі щодо ударів по країнах Затоки. Ми розраховуємо, що будемо координуватись. Ми в Європі координуємось також з деякими державами, щоб інтереси Європи були забезпечені, і щоб дестабілізація навколо Ірану не призвела до збільшення проблем в Європі", - відзначив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, Україна вже почала робити свій внесок у стабілізацію.

"Країни регіону і США звернулись до України за підтримкою. Ми надамо їм необхідні засоби. Безумовно, передусім експертизу, досвід наших військових для захисту від "Шахедів" та крилатих ракет", - заявив Зеленський.

При цьому, як вважає президент України, важливо, щоб цей приклад звернення США і країн Перської затоки до України став поштовхом для Європи, для інших партнерів України, щоб реалізувати те, що необхідно для спільної безпеки саме на Європейському континенті.

Він переконаний, що так само, як на Близькому Сході, Європі потрібне посилення оборони.

"Ми бачимо, скільки на Близькому Сході було і різних систем ППО, включаючи "Петріоти", але цього недостатньо в сучасних атаках, в сучасних технологіях, тому Україна має експертизу і досвід. Всі країни визнають, що це найбільший досвід на сьогодні, і ми маємо відповідне виробництво. Маємо поширювати цей досвід на наших близьких друзів і партнерів в Європі", - наголосив Зеленський.

Іран не допомагає Росії ракетами

Також у Зеленського запитали, який має вплив війна на Близькому Сході з точки зору постачання Україні необхідного озброєння, і зокрема, перехоплювачів для Patriot.

"Росія зараз допомагає іранцям та іранському режиму. І ми вже розуміємо, що вони їм вже надали. Ми бачили деякі деталі з даних від розвідки", - сказав Зеленський.

За його словами, він повідомив певні деталі прем’єру Нідерландів і також показав деталі від "Шахеда".

"Ми розуміємо, що саме вони їм надали. Я не знаю, який обсяг вони будуть готові надати, але добре те, що іранці зараз не надають Росії ракети для атак проти нас та деякі ніші види зброї. Це те, що ми бачимо", - сказав Зеленський.

Водночас, Україна отримала повідомлення, як можна допомогти цивільному населенню в країнах Близького Сходу, а також як допомогти американським солдатам, які перебувають на воєнних базах у деяких країнах:

"Ми сказали, що надішлемо експертів і надамо їм все необхідне, щоб врятувати їх".

Українські військові відправляться на Близький Схід

У Зеленського запитали, чи розраховує він на якийсь ефект від української допомоги для країн Близького Сходу.

Президент пояснив, що Україна, передусім, надаватиме військову експертизу.

"І з відповідними можливостями захисту вони будуть відправлені. Багато в цьому діалозі обговорюється, якщо ми говоримо про збільшення якихось засобів, то ми б дуже хотіли, щоб це була можливість з обох боків. Ви знаєте, дефіцит яких засобів у нас. Ми розуміємо дефіцит яких засобів у країн Затоки. Тобто ми говоримо і про це. На наступному тижні, коли експерти будуть на місці, подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу зі спроможностями допомогти. Почекаємо перших зустрічей, тоді будемо рухатись далі", - сказав Зеленський.

Зеленський і ситуація на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявляв, що Україна готова ділитися досвідом захисту неба з країнами Близького Сходу, але лише за умови, якщо ці країни сприятимуть припиненню російської війни в Україні.

4 березня видання Forbes писало, що пропозиція України країнам Перської затоки щодо дронів має реальну вагу, оскільки після того, як Росія почала бити по країні "Шахедами" в 2022 році, Київ відстежив і перехопив близько 57 тис. з них, розробивши багаторівневі, недорогі мережі перехоплення.