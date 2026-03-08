'На жаль, ми всі втратили': в Кремлі поскаржилися на відсутність міжнародного права

Пєсков заявив, що не розуміє, як когось закликати дотримуватися норм і принципів міжнародного права.

Норм і принципів міжнародного права фактично більше немає, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, відео доступне в його Telegram-каналі.

Цю заяву Пєсков зробив, коментуючи події на Близькому Сході. Він додав, що "відбулася істотна дестабілізація регіону", коли "настав кумулятивний ефект величезної кількості регіональних конфліктів і невирішених проблем, які виливаються в економічні та політичні наслідки".

"На жаль, ми всі втратили те, що ми називаємо міжнародним правом. Я, чесно кажучи, зараз навіть не розумію, як когось закликати дотримуватися норм і принципів міжнародного права. Його фактично більше немає. Де-юре воно є, але де-факто його більше немає. А яке право прийшло на місце міжнародного – навряд чи хтось зараз може сформулювати", - сказав Пєсков.

Відео дня

При цьому, він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін правий в тому, що слід зосередитися на своїх інтересах.

"Тому Путін має рацію – на тлі цього ідеального шторму, який зараз почався, потрібно зосередитися на собі, на своїх інтересах, на своєму потенціалі. Там, де його не вистачає, його потрібно нарощувати. І треба міцно думати головою і бути зібраними", - додав прессекретар очільника Кремля.

Ситуація на Близькому Сході: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що речник Кремля ухилився від прямої відповіді на запитання, чи Росія готова надати Ірану реальну військову підтримку. Пєсков лише сказав, що триває діалог з офіційним Тегераном. Він також не відповів, чи є зараз військове співробітництво між Іраном та Росією. Приводом такого запитання стала подяка з боку очільника міністерства закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі Росії та Китаю за підтримку "політично та інакше". Тому журналіст спробував дізнатися більше у Пєскова, як саме Росія допомагає наразі Ірану, але подробиць не почув.

Також ми писали, що прессекретар Білого дому Керолайн Левітт відмовилася коментувати повідомлення про те, що Росія може передавати Ірану розвідувальні дані, що допоможуть Тегерану бити по військових США. Левітт заявила, що це питання краще поставити американському президенту Дональду Трампу. Вона додала, що неважливо, сталося це чи ні, адже збройні сили США зараз буквально розгромлюють режим Ірану. Речниця Трампа пояснила, що очільник Білого дому під "безумовною капітуляцією" Тегерана мав на увазі, що буе самостійно вирішувати, коли від Ірану більше не буде загрози.

Вас також можуть зацікавити новини: