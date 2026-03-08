Зеленський розкрив, на яких напрямках росіяни готуються наступати навесні

За словами президента, Сили оборони на півдні України повернули під контроль 400-435 кв. км території.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що плани російських окупантів залишаються незмінними: загарбники прагнуть продовжувати окупацію українських земель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на спільній пресконференції із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві.

"Щодо весняного наступу, головні цілі - це схід нашої держави, саме захоплення Донецької і Луганської області. У принципі, їхні плани не змінились. Іде відтермінування через те, що вони не спроможні це зробити тими засобами, силами, які у них є на сьогодні, і через дії, відповідно, наших Збройних сил, наших Сил оборони. Окрім цього, був і розглядався ще південний напрямок, ви знаєте, це Запорізька область", - повідомив Зеленський.

Як уточнив президент, іще окупанти розглядають напрямок між Донецькою і Запорізькою областю і мають наміри йти в наступ у напрямку Дніпра.

"Але тим не менш, що зроблено нашими Збройними силами - вони на півдні нашої держави за останні місяця півтора провели ряд важливих дій щодо оборони і в деяких напрямках щодо наступу. Виключно дії були з тим, щоби зірвати план Російської Федерації. Ми вважаємо, що достатньо успішно. Відновили контроль над десь близько 400-435 км на сьогодні", - наголосив Зеленський.

Він додав, що цей напрямок є складним, бо напруга там залишається. Українським захисникам дійсно дуже непросто.

"Але всі, я скажу так, дуже обережно, всі в більшому позитиві знаходяться, ніж це було в кінці 2025-го року. Це правда, і ми їм за це вдячні. І я нагороджував хлопців дівчат, які знаходяться в цих напрямках. Ну, молодці. Моральний стан покращився. Це радує", - наголосив Зеленський.

Зеленський відвідав Донецьку область

Як повідомив УНІАН, 6 березня Зеленський відвідав Донеччину і констатував, що російські загарбники не відмовляються від війни та продовжують здійснювати підготовку до весняного наступу.

