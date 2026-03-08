Макрон провів розмову з президентом Ірану

Президент Франції наголосив на необхідності негайного припинення Іраном ударів по країнах регіону.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що провів розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

"Я провів бесіду з президентом Ірану... Я наголосив на необхідності негайного припинення Іраном ударів по країнах регіону. Іран також повинен гарантувати свободу судноплавства, поклавши край фактичному закриттю Ормузької протоки", - написав Макрон.

Президент Франції також поділився, що висловив "глибоку стурбованість" з приводу розвитку ядерної та балістичної програм Ірану, а також всієї їх дестабілізуючої діяльності в регіоні.

"Сьогодні як ніколи необхідно знайти дипломатичне рішення цих найважливіших проблем, покласти край ескалації і зберегти мир. Ми домовилися залишатися на зв'язку", - підкреслив Макрон.

Трамп обрушився на Стармера через війну в Ірані

Раніше президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера за нерішучість у питанні участі у війні в Ірані. Він підкреслив, що Вашингтон запам'ятає те, що Лондон не наважився допомогти Штатам у цій війні.

Публікація президента США в соцмережі X з'явилася після того, як 7 березня Міноборони Великої Британії підтвердило підвищення бойової готовності авіаносця HMS Prince of Wales. Однак остаточне рішення про розгортання ще не було прийнято.

