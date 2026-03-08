Росія переходить на швидші 'Герані', щоб обійти українські перехоплювачі, - Forbes

Реактивні дрони "Герань-3" і "Герань-5" можуть розвивати швидкість до 600 км/год, що змушує Україну розробляти нові швидкі перехоплювачі.

Росія може активніше використовувати нові реактивні версії ударних безпілотників "Герань", щоб підвищити ефективність атак по Україні. Йдеться про модернізовані варіанти дронів, створених на базі іранських Shahed, які отримали більшу швидкість і можуть ускладнити роботу української протиповітряної оборони, пише Forbes.

Безпілотники "Герань" стали основою російської бомбардувальної кампанії ще з 2022 року. З того часу їх неодноразово модернізували, зокрема додали системи захисту супутникової навігації, обмежене дистанційне керування на фінальній фазі атаки, а також камери й елементи штучного інтелекту для коригування траєкторії польоту.

Однак ефективність цих дронів значно знизилася після того, як Україна почала масово застосовувати безпілотники-перехоплювачі. Такі системи здатні розвивати швидкість до 300 км/год і використовують алгоритми штучного інтелекту для захоплення та знищення цілі. За оцінками, їхній рівень перехоплення перевищує 60%.

За словами радника Міністерства оборони України Сергія Флеша Бескрестнов, Росія має кілька варіантів модернізації дронів, але найреалістичнішим є саме підвищення швидкості:

"Росія може додати маневри ухилення, польоти на дуже малих висотах або збільшити швидкість. З огляду на конструкцію "Герані", саме підвищення швидкості виглядає найбільш доцільним варіантом".

Одним із таких рішень став реактивний дрон "Герань-3", який почали застосовувати у 2025 році. За даними української розвідки, він оснащений китайським турбореактивним двигуном Telefly і може розвивати швидкість понад 500 км/год.

Ще більший безпілотник – "Герань-5" – вперше зафіксували на початку 2026 року. Він має розмах крил близько 5,5 метра, може нести до 90 кг вибухівки та долати до 1000 км на швидкості приблизно 600 км/год.

Втім, реактивні двигуни роблять дрони складнішими й дорожчими у виробництві, що може обмежити їх масове застосування.

У відповідь Україна планує розробляти нові високошвидкісні дрони-перехоплювачі. Міністерство оборони вже закликало виробників безпілотників зосередитися на створенні швидших систем із потужнішими двигунами та вдосконаленими алгоритмами автономного відстеження цілей.

Паралельно українські сили намагаються зменшити виробництво цих дронів, завдаючи ударів по заводах, складах і логістичних об’єктах, пов’язаних зі складанням "Герані" у Росії.

Аналітики зазначають, що війна дронів між Україною та Росією перетворилася на постійне технологічне змагання, де кожна нова перевага однієї сторони з часом нівелюється контрзаходами іншої.

Як повідомляв УНІАН, Головне управління розвідки офіційно заявило, що РФ почала застосовувати для ударів по Україні новий ударний безпілотник – "Герань-5". Як і попередні версії цього БПЛА, нова "Герань" не є власною розробкою РФ і має як конструктивну, так і технологічну схожість з іранським БПЛА Karrar.

Російські ударні безпілотники "Герань-2" (Shahed), які РФ активно використовує у війні проти України, майже повністю зібрані з іноземних комплектуючих.

