З неба Тегерана після ізраїльських ударів падає чорний дощ: в CNN назвали причину

Іранський Червоний Хрест закликав жителів Тегерана залишатися вдома.

Вранці 8 березня в небі над Тегераном піднялися густі чорні хмари. До їх появи призвели ізраїльські удари по нафтових сховищах і нафтопереробних заводах, завдані напередодні, пише CNN.

Кореспондент видання Фред Плейтген розповів, що з неба на столицю Ірану падав дощ, вода якого була насичена нафтою. За його словами, темна плівка покрила вулиці, автомобілі та вікна будинків.

У виданні нагадали, що напередодні збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили про ураження паливних об'єктів в Тегерані ввечері 7 березня. Після атаки в місті фіксували полум'я і стовпи диму, що піднімалися над Шахранським нафтопереробним заводом в західній частині міста.

Відео дня

Відзначається, що горюча нафта також потрапила в міську каналізаційну систему. За даними іранських ЗМІ, потоки вогню охопили бульвар Кухсар - одну з артерій Тегерана.

"Вдихання таких забруднювачів може викликати як короткострокові, так і довгострокові захворювання дихальних шляхів, а в перспективі призвести до раку", - розповів журналістам метеоролог Джим Дейл з British Weather Services.

Він зазначив, що чорний дощ також загрожує сільськогосподарським угіддям, тому що врожай може бути знищений. У цей же час іранський Червоний Хрест закликав жителів Тегерана залишатися вдома навіть після припинення дощу, оскільки повітря буде залишатися небезпечним ще деякий час.

Трамп поставив жорстку умову для закінчення війни з Іраном

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений у переговорах з Іраном. За його словами, військова операція США закінчиться тільки тоді, коли у Тегерана більше не буде функціонуючої армії або будь-якого керівництва, що залишилося при владі.

Трамп сказав, що переговори будуть не потрібні, якщо всі потенційні лідери Ірану будуть вбиті, а іранська армія знищена.

Вас також можуть зацікавити новини: