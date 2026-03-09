'Втрати території – це не найгірше, що може статися': комбриг про ситуацію на фронті

Селівакін зазначив, що в України буде можливість відбити окуповані ворогом території, якщо буде збережено боєздатність.

Україна неодноразово під час своєї історії була під окупацією, заявив в інтерв'ю Новинарня командир 66-ї механізованої бригади Ростислав Селівакін на позивний Крот.

Селівакін вважає, що воюючи проти такої держави, як Росія втрати територій - це не найгірше, що може статися:

"З іншої точки зору, воюючи проти такої держави, як Росія, втрати території – це не найгірше, що може статися. Україна неодноразово під час своєї історії була під окупацією".

На його думку, гірше буде для країни, якщо боєздатність втратять Збройні сили України.

"Якщо ми збережемо боєздатність, то незалежно від того, скільки втратимо в території, у нас буде потенціал для того, щоб відбити ці території", - пояснив командир 66-ї механізованої бригади.

Селівакін додав, що наразі основною задачею українських захисників є завдати противнику максимальних втрат.

"На даний момент ми можемо завдати йому максимальних втрат, стійко обороняючи позиції", - зауважив військовий.

На його думку, Україна не може на одному і тому ж самому рубежі закінчити війну:

"Має бути розуміння, що коли мова йде про безкінечний людський ресурс Росії, це очевидно, що на одному і тому ж самому рубежі ми не спроможні закінчити війну".

Також Селівакін поділився, що, на його думку, причиною значних втрат територій в 2025 році стало те, що оволі довгий проміжок часу була спокійна обстановка на деяких напрямках, зокрема, на Гуляйпіллі.

Комбриг додав, що підрозділи, які там стояли, до того ж, не були в пріоритетах комплектування, що також є однією з причин.

"Підрозділи найбільше розвиваються і стають боєздатнішими і професійнішими тільки в складних умовах обстановки", - поділився Селівакін й додав, що в цьому він переконався на прикладі своєї бригади.

За його словами, така непроста ситуація допомогла швидко сформувати колектив, знайти в ньому хороших ініціативних офіцерів.

"Керівники себе проявляють, приймаючи рішення, реагуючи на ті чи інші зміни в обстановці. У спокійних умовах, на спокійних ділянках фронту, які різко стали атакованими, неможливо було оцінити тих чи інших офіцерів. Всі були "класними пацанами", бо поки спокійно – всі класні", - пояснив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський поділився, що Росія хоче продовжувати окупацію українських земель. Він додав, що головні цілі весняного наступу у росіян - захоплення Донецької і Луганської області. Зеленський зауважив, що в принципі, плани ворога не змінилися. Однак, йде відтермінування через те, що вони не спроможні це зробити наявними засобами та силами, а також через дії Сил оборони України. Також президент України додав, що противник розглядає для наступу й Запорізьку область. За словами Зеленського, Збройні сили України наразі відновили контроль над близько 400-435 км території.

Також ми писали, що аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що контрнаступ України в лютому міг зірвати плани Росії на подальше просування в Запорізькій області та на очікуваний весняно-літній наступ в Донецькій області. Аналітики розповіли, що російське військове командування передислокувало елітні повітряно-десантні та морські піхотні частини з Покровського напрямку на південну лінію фронту. Раніше подібна ситуація була в 2024 році, коли елітні підрозділи морської піхоти РФ через українські контратаки перенаправили в Курську область, а в 2025 році - в Добропільський тактичний район. Підкреслюється, що перекидання частин ВДВ російським військовим командуванням на південь України в січні відбулося раніше за український контрнаступ.

