Стармер провів розмову з Трампом після його різкої заяви щодо 'нерішучості' Британії

Вони обговорили співпрацю США та Британії на тлі напруги між країнами.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, який в суботу сказав політику, що його допомога не потрібна, попри те, що США продовжують використовувати британські бази для ударів по Ірану. Про це пише The Guardian.

"Після розриву відносин між Трампом і Стармером, що змусило президента США заявити в соціальних мережах, що "нам не потрібні люди, які приєднуються до воєн після того, як ми вже перемогли", два світові лідери провели в неділю переговори, щоб обговорити військову співпрацю своїх країн", - зазначили у матеріалі.

Зокрема представник Даунінг-стріт заявив, що лідери "почали з обговорення останньої ситуації на Близькому Сході та військового співробітництва між Великою Британією та США через використання баз ВПС для підтримки колективної самооборони партнерів у регіоні".

За його словами, Стармер також "висловив щирі співчуття президенту Трампу та американському народу у зв'язку із загибеллю шести американських солдатів", і що обидва лідери "з нетерпінням чекають на нову розмову найближчим часом".

У The Guardian зазначили, що такий дзвінок відбувся після того, як колишній премʼєр-міністр Британії Тоні Блер розлютив високопоставлених членів Лейбористської партії та рядових депутатів, наголосивши на закритій зустрічі, що Стармер "мав би підтримати Америку з самого початку" і дозволити адміністрації Трампа використовувати британські авіабази.

"Якщо вони є вашими союзниками і є незамінним фундаментом вашої безпеки... вам краще з'явитися, коли вони цього хочуть", - сказав він.

Водночас міністр закордонних справ Британії відкинула коментарі колишнього премʼєра та заявила, що вона "не згодна". За її словами, Велика Британія має "винести уроки" з помилок, допущених в Іраку.

"Я не думаю, що будь-яка з цих позицій відповідає національним інтересам Великобританії, і Кір Стармер несе відповідальність за те, щоб діяти в національних інтересах Великої Британії для британських громадян", - наголосила вона в програмі "Sunday Morning with Trevor Phillips" на Sky News.

Британія і війна з Іраном - що відомо

Раніше The Guardian писав, що США не поділилися з Британією деталями перед нападом на Іран. За словами журналістів, таке рішення США збіглося з рішенням Кіра Стармера відмовити американцям у використанні британських військових баз для проведення операції.

"Одне джерело у Вайтхоллі підтвердило, що Велика Британія знала про наближення дій завдяки накопиченню обладнання, що проїжджало через країну, та розвідданим, отриманим "через звичайні канали", але не отримала інформації про точний час та оперативні деталі атаки", - зазначило видання.

Водночас Стармер заявляв, що Велика Британія залучить фахівців з України, щоб допомогти партнерам збивати іранські БпЛА. Також згодом він наголосив, що його країна дозволила використовувати США військові бази країни для "оборонних" ударів на Близькому Сході.

"США запросили дозвіл на використання британських баз для цієї конкретної оборонної мети. Ми вирішили задовольнити це прохання, щоб запобігти запуску ракет Іраном по регіону, вбивству мирних жителів, ставленню під загрозу життя британців та ударам по країнах, які не брали у цьому участі", - сказав прем'єр Британії.

