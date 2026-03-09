Поставки зброї з РФ різко впали: в SIPRI назвали топ-5 експортерів у світі

Німеччина випередила Китай і стала четвертим за величиною експортером озброєнь у 2021–2025 роках.

Обсяг експорту основних видів озброєнь у світі в 2021-2025 роках зріс на 9,2 відсотка порівняно з попереднім п'ятиріччям (2016-2020 роки). Як зазначається в новій доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), це найбільше зростання з 2011–2015 років. При цьому Росія була єдиною з 10 країн-постачальників, чий експорт озброєнь скоротився.

Топ-5 постачальників зброї

На п'ять найбільших постачальників за цей період – США, Францію, Росію, Німеччину і Китай – припадало 70 відсотків усього експорту озброєнь.

У 2021–2025 роках Сполучені Штати забезпечили 42 відсотки всіх міжнародних поставок озброєнь, порівняно з 36 відсотками в 2016–2020 роках. У 2021–2025 роках США експортували зброю в 99 країн. При цьому вперше за два десятиліття найбільша частка американського експорту зброї припала на Європу (38%), а не на Близький Схід (33%). Проте найбільшим отримувачем американської зброї стала Саудівська Аравія (12 відсотків від загального обсягу американського експорту). Україна - на другому місці з часткою 9,4%.

Франція стала другим за величиною постачальником з 9,8% світового експорту, експорт озброєнь збільшився на 21% в період з 2016-2020 по 2021-2025 роки.

Росія посіла третє місце і була єдиним з 10 найбільших постачальників, у якого експорт озброєнь скоротився (-64%).

Загалом частка Росії у світовому експорті озброєнь скоротилася з 21% у 2016–2020 роках до 6,8% у 2021–2025 роках. У 2021–2025 роках Росія постачала основні види озброєнь до 30 держав і 1 недержавного суб'єкта. Майже три чверті (74%) російського експорту озброєнь у 2021–2025 роках припадало на три держави: Індію (48%), Китай (13%) і Білорусь (13%).

При цьому Німеччина випередила Китай і стала четвертим за величиною експортером озброєнь у 2021–2025 роках, з часткою 5,7% світового експорту озброєнь. Майже чверть усього німецького експорту озброєнь (24%) пішла в Україну в якості допомоги (і ще 17% – в інші європейські держави).

Загалом топ-10 списку основних постачальників виглядає так:

США Франція Росія Німеччина Китай Італія Ізраїль Великобританія Південна Корея Іспанія

Сукупна частка експорту Європи склала 28% – у чотири рази більше, ніж у Росії, і в п'ять разів більше, ніж у Китаю.

Україна – головний одержувач зброї у світі

За даними Sipri, Україна стала найбільшим у світі отримувачем основних видів озброєнь у 2021–2025 роках, отримавши 9,7 відсотка від загального обсягу світового імпорту озброєнь/

Трьома найбільшими постачальниками були США (41% українського імпорту зброї), Німеччина (14%) і Польща (9,4%).

