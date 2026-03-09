'Не протримається довго': Трамп зробив заяву щодо нового лідера Ірану

Також президент США відповів, чи готовий він схвалити когось, хто має звʼязки зі старим режимом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що новий лідер Ірану "не протримається довго", якщо іранці спершу не отримають його схвалення. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

"Він повинен буде отримати схвалення від нас. Якщо він не отримає схвалення від нас, він не протримається довго. Ми хочемо бути впевнені, що нам не доведеться повертатися кожні 10 років, коли у вас не буде такого президента, як я, який цього не зробить. Я не хочу, щоб люди через п'ять років повернулися і знову зробили те саме або, що ще гірше, дозволили їм мати ядерну зброю", - зазначив Трамп.

Коли у нього запитали, чи готовий він схвалити когось, хто має звʼязки зі старим режимом, американський лідер відповів:

"Так, щоб вибрати хорошого лідера, я б це зробив, так, я б це зробив. Є багато людей, які могли б підійти".

Виправдовуючи цю війну, Трамп наголосив, що Іран планував захопити весь Близький Схід, а також президент США натякнув, що він завадив країні це зробити.

"Вони - паперовий тигр. Тиждень тому вони не були паперовим тигром, скажу я вам. І вони збиралися атакувати. Їхній план полягав у тому, щоб атакувати весь Близький Схід, захопити весь Близький Схід", - запевнив політик.

Крім того, він не виключив можливість відправлення спеціальних сил для захоплення збагаченого урану Ірану:

"Все на столі. Все".

Водночас високопоставлений представник адміністрації повідомляв журналістам минулого тижня, що Іран збагатив достатню кількість урану, аби отримати матеріал збройового класу за 10 днів або менше.

Він зазначив, що більша частина урану зберігається на обʼєктах, які були бомбардовані під час операції "Опівнічний молот", а саме Натанз, Ісфахан і Фордо.

"Теоретично, якби ми мали фізичний контроль над цією територією, якби ми мали фізичний контроль над тими місцями, де він знаходиться, ми могли б відправити туди наших людей і розбавити його на місці", - сказав чиновник.

Також на вихідних Трамп зустрівся з родинами шести загиблих американських солдатів.

"Це була прекрасна, прекрасна подія, на якій я зустрів батьків. Вони були розбиті горем, але горді", - заявив президент.

Коли його запитали, скільки ще триватиме війна, він відповів:

"Я не знаю. Я ніколи не роблю прогнозів. Все, що я можу сказати, це те, що ми випереджаємо графік як за летальністю, так і за термінами".

Крім того, Трамп назвав зростання цін на бензин "невеликою перешкодою".

"Я думаю, що все гаразд. Це невелика перешкода. Ми мусили піти цим обхідним шляхом. Я точно знав, що станеться з обхідним шляхом. Але приємно те, що ми потопили 44 їхні кораблі, а це весь їхній флот. Ми знищили всю їхню авіацію. Ми знищили всі їхні засоби зв'язку, телекомунікації. Їхні системи протиповітряної оборони знищені. Вони абсолютно не мають оборони. Все, що у них є, - це слова", - наголосив американський лідер.

Новий лідер Ірану - що відомо

Як писав УНІАН, раніше в Ірані обрали нового верховного лідера країни. Йдеться про Моджтабу Хаменеї, який є другим за старшинством сином покійного колишнього вищого керівника Ірану Алі Хаменеї. Він народився в Мешхеді в 1969 році.

Відомо, що Моджтаба вивчав теологію під керівництвом свого батька та інших впливових вчителів і став священнослужителем.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з президентом Ірану. Французький лідер наголосив на необхідності негайного припинення Іраном ударів по країнах регіону.

"Іран також повинен гарантувати свободу судноплавства, поклавши край фактичному закриттю Ормузької протоки", - додав Макрон.

